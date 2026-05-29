В Мурманске на Центральном стадионе профсоюзов стартовал региональный этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч – Лига юных футболистов»

Турнир посвящён памяти легендарного советского футболиста и тренера Никиты Павловича Симоняна.

В первый день регионального этапа соревнований «Кожаный мяч» восемь команд провели одиннадцать игр. Всего матчи продлятся три дня - 29, 30 и 31 мая. Первую встречу открыли два мурманских состава – «Арктика» и «Север».

Иван Разумов, капитан команды «Арктика»: «Мы играем в первый раз 11 на 11, это сложно конечно. Пока что не дорабатываем, но можем выиграть в принципе, как я думаю. Спорт хороший, нравится игра, быстрота, активность, скорость».

Николай Довгоборский, президент Федерации футбола Мурманской области: «Ребята только начали играть, у них хороший уровень: и пас, и забегания, и подводки. Хороший футбол!».

География участников широка: Мурманск, Апатиты, Мончегорск, ЗАТО Александровск - представлены практически все муниципалитеты Заполярья.

Николай Довгоборский, президент Федерации футбола Мурманской области: «Футбол – самый массовый вид спорта даже у нас – на севере. Хотелось бы, чтобы ему уделяли больше внимания, больше было площадок, закрытых площадок».

Команда, занявшая первое место, отправится на всероссийский этап. Для юных талантов этот турнир – шанс проявить себя, побороться за победу и сделать шаг к большим достижениям.

