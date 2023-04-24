Северяне интересуются у астрологов Сергея Згазинского и Ксении Мавлютовой, что их ждёт в текущем годуВ Мурманской области завершена процедура продления срока действия лицензии недобросовестных УК
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.04.23 19:30

В Мурманске на Центральном стадионе состоялся 33-й фестиваль по греко-римской борьбе «Весенняя капель»

Более 100 участников приехали из разных муниципалитетов области, чтобы показать своё мастерство.

Абдула Абдулаев работает тренером в Мурманской спортивной школе олимпийского резерва №13. Единоборствами занимается с 9 лет. Его воспитанники показывают отличные результаты и это благодаря дисциплине и регулярным тренировкам.

На вопрос, какой вы тренер, отвечает уверено и прямо.

Абдула Абдулаев, тренер по греко-римской борьбе спортивная школа олимпийского резерва №13, г. Мурманск: «Я всегда говорил и буду говорить, что дисциплина всегда должна быть. Не было такого, чтобы родители обижались на меня. Если в строгости не работать, то и не будет результата. Пусть они, как хотят, это воспринимают. Я заранее говорю родителям, а они говорят, что как считаешь нужным, так и делай».

Поэтому у Никиты Аксёнова нет времени расслабляться. Парню 11 лет, он уже не раз участвовал в выездных соревнованиях и показывал высокие результаты. На вопрос, сколько тренируется, перечислил все дни, кроме воскресенья. Перед выходом тренер даёт ему советы и всячески поддерживает.

Никита Аксёнов, участник соревнований г. Мурманск: «Ручку вязать, не лезь вперед, бороться аккуратно, шею не отдавать».

Парень к советам прислушался и в первом раунде одержал победу.

На противоположной стороне ковра боролись ребята в другой весовой категории. Андрей Григорьев в красном трико, отмечает, что хоть и допускал ошибки, но соперникам в последних схватках не уступил.

Парень уверено ставит цели и идёт к ним.

Андрей Григорьев, участник соревнований, пос. Молочный: «Изначально выбрал этот вид спорта для самообороны, но и награды хочу получать. Мой старший брат начал заниматься, а я иду по его пятам».

33-й фестиваль по греко-римской борьбе под названием «Весенняя капель» собрал ребят со всей области. Встречаться на одном ковре для многих из них стало доброй традицией.

Андрей Горельцев, мастер спорта СССР по классической борьбе, президент Федерации спортивной борьбы г. Мурманска, почётный работник сферы молодёжной политики РФ: «Более 100 участников - это очень прилично для Мурманской области. Как я сегодня сказал на открытии турнира, что уже, наверное, дети участников первого фестиваля уже борются на этом же ковре. Это сто процентов».

Ирина Андреева, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Мне всегда очень приятно находиться на этих соревнованиях. Мне кажется, что для детей это настоящий спортивный праздник. Конечно, хотелось бы, чтобы было побольше зрителей».

Как отметил Андрей Горельцев, в планах этой осенью организовать турнир по греко-римской борьбе и пригласить к участию спортсменов из Минска. 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Внутренняя трудовая мобильность: в какие регионы страны готовы ехать россияне ради высокой зарплаты и новой работы
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Кудинова Н.Н.
23.04.23 10:11
Что такое вокзал? Это транспортный узел обеспечивающий как ротацию составов поездов, так и размещение в них пассажиров для дальних и ближних поездок. Большая часть граждан прибывает на посадку или в
Комментарий к новости:Мурманчане проявляют живой интерес к ремонту на привокзальной площади города
Владислав
14.04.23 17:42
Говорить красиво это одно, а что то сделать для людей это обсолютно другое. Человек может быть и с двойками в аттестате, но добрый и знающий своё дело, а может быть отличником который только рот умеет
Комментарий к новости:Как стать помощником депутата за месяц
Илона
14.04.23 09:25
«Психолог». Влезла и сломала не одну судьбу.
Комментарий к новости:Не судить людей раньше времени – главная установка в работе психолога Ирины Громовой
-Правовая консультация (18+)Стоит ли идти в отпуск в мае и как увеличить отпускные?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире23:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)23:30«Край». Художественный фильм (16+)00:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Самые полезные для карьеры языки — английский и китайский-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 21 копейку, евро выросло почти на 11 копеек-PRO Энергетику (18+)На Верхне-Туломской ГЭС начался монтаж гидроагрегата-PRO ЖКХ (18+)В Мурманской области завершена процедура продления срока действия лицензии недобросовестных УК-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)Госдума приняла закон о наделении родителей участников СВО правом на кредитные каникулы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика