В Мурманске на инновационной образовательной площадке IT-куб стартовал хакатон по разработке AR-приложений и 3D-моделированию

Школьники приехали из всей Мурманской области, чтобы создать свой арт-объект. Юные журналисты проекта «Академия телевидения» побывали на мероприятии и пообщались с будущими IT-специалистами.

Вероника, Тамара и Настя первый раз побывали в IT-кубе. Это инновационная образовательная площадка, созданная на базе Мурманского колледжа экономики и информационных технологий. Здесь ребята осваивают востребованные языки программирования. Поводом для нашего визита послужил хакатон по разработке AR-приложений и 3D-моделированию среди школьников от 12 до 17 лет.

Ольга Селиванова, педагог дополнительного образования Мурманского колледжа экономики и информационных технологий, член жюри на хакатоне: «Цель мероприятия - это проведение конкурса, который решает практическую проблему. Данная проблема связана с решением привлечения туристического потока для жителей Мурманской области».

Познакомиться с будущими IT-специалистами и их разработками приехала, представитель комитета по туризму Мурманской области. Ирина Булыгина отметила, что уже есть идеи, как можно будет применить арт-объекты, созданные ребятами.

Ирина Булыгина, заместитель председателя комитета по туризму Мурманской области: «Мы найдём способы, чтобы детские проекты пошли действительно в дело. Родилось две идеи, одна идея - создание 3D-модели наших уже существующих памятников для людей, которые плохо видят. А вторая идея - создание виртуальных экскурсий».

Ребята приехали из разных муниципалитетов области с идеями своих арт-объектов. 12 команд по два человека в каждой сначала на бумаге, а затем в программе воплощали свои идеи. Например, Дарья и Владислава создают урны в виде животных и фонтан.

Дарья Воздухова, участница хакатона: «Тут будут урны у нас: олень, мишка, ёлка и рыба. Это будет для сортировки. Между ними, будет вода течь и с подсветкой, чтобы было красиво, по середине - фонтан «Мурманск».

Девчонки постепенно воплощают свои идеи в программе - деталь за деталью. Ещё одни участники - ребята из Кировска, например, создают арт-объект в виде «БЕЛАЗа». Они приехали из Полярных Зорь и хотят новый фонтан в своем городе.

А кто-то воплощает мультяшных персонажей. Участники постарше придумали, как можно украсить в городе площадь Пять Углов.

Вероника Терещенко, ученица «Академии телевидения»: «Это тюлень с часами. Ребята из Мурманска - Елизавета и Андрей придумали этот арт-объект под названием «Время любить Мурманск». Его размещение они планируют на площади Пять Углов. Как это выглядит, можно посмотреть на мониторе».

Ребята работают сообща и на протяжении несколько часов усердно создают культурные объекты для региона. Затем с помощью приложения каждый может посмотреть результат на своём телефоне.

Тамара Адеишвили, ученица «Академии телевидения»: «У каждого есть свои личные АR-приложения, где они создают архитектурные объекты. Их мы можем увидеть на логотипе Кольского полуострова, наведя телефон на телевизор».

Как видите на экране изображены качели под названием «Точка притяжения». Автор хотел бы реализовать этот проект на территории рядом с Ледовым озером в Мурманске. Возможно, некоторые из этих арт-объектов мы совсем скоро увидим на улицах городов области.