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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.08.22 19:30

В Мурманске на Кольском проспекте, 51 стартовала ежегодная ярмарка «Медовый спас»

Северяне и гости Мурманска вновь смогут полакомиться свежим мёдом из разных регионов России и продуктами пчеловодства. В выставочном павильоне на проспекте Кольский, 51 стартовала ежегодная ярмарка «Медовый спас». Участники выставки поделились своими знаниями.

14 августа православный праздник «Медовый спас». Традиционно к этому дню в Мурманске начинает работать ярмарка с одноимённым названием, которая радует северян и гостей города широким ассортиментом продукции.

Северяне и гости Мурманска вновь смогут полакомиться свежим мёдом из разных регионов России и продуктами пчеловодства. В выставочном павильоне на проспекте Кольский, 51 стартовала ежегодная ярмарка «Медовый спас». Участники выставки поделились своими знаниями.

Илья Петров, участник ярмарки «Медовый спас»: «Находимся мы на границы Башкирии и Оренбуржья, производим медовые настои по запатентованной технологии, которую сами разрабатывали совместно с фитотерапевтами из Петербурга. Есть чага в мёде, сосновая пыльца, которая является иммуностимулятором. Очень хорошо для печени, способствует снижению холестерина. А чага - для диабетиков».

На ярмарке присутствуют различные сорта мёда, например, от Карельского общества пчеловодов, которому уже 21 год. Валентина Силюк рассказала, как определить качество мёда.

Северный мёд отличается от южного целебными качествами. Это объясняется высокими показателями ферментов полезного лакомства. Так же карельский мёд гипоаллергенен и прекрасно подходит детям.

Валентина Силюк, представитель Карельского общества пчеловодов: «У нас представлены воронежский мёд, собирается пчёлами в Шиповом лесу, это заповедная зона Воронежской области. Из Краснодарского края - гречишный мёд, очень полезный для крови».

Помимо мёда и продуктов пчеловодства на ярмарке представлены кондитерские изделия, мясные и рыбные продукты, масла, сыры, различные сувениры и одежда.

К слову, ярмарка «Медовый спас» будет работать с 10 по 14 августа включительно.

 

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