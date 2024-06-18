В Мурманске на Нижне-Ростинском шоссе пожар уничтожил несколько гаражей

Всего огонь уничтожил три бокса общей площадью 72 кв. метров, а ещё в двух обгорела внутренняя обшивка стен.

Поздним вечером 17 июня в МЧС России по Мурманску поступило сообщение о возгорании в автогородке на Нижне-Ростинском шоссе.

С огнём боролись 13 спасателей, которым пришлось вскрыть три гаража для предотвращения распространения пламени.

Всего огонь уничтожил три бокса общей площадью 72 кв. метров, а ещё в двух обгорела внутренняя обшивка стен.

Пострадавших нет.