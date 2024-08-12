В Мурманске на «Нордической выставке» будут представлены коллекции верхней одежды европейских брендов

Только пять дней - с 14 по 18 августа - в Мурманске на «Нордической выставке» будут представлены коллекции верхней одежды европейских и норвежских брендов, привезённые из магазинов, которые закрылись в Санкт-Петербурге.

Найти качественную одежду зарубежного производства в последнее время становится всё труднее. После ухода многих компаний из России ситуация обострилась - возможностей для товарооборота стало меньше. Петербургская «OrsoGroup» воспользовалась этой ситуацией: она выкупает остатки у закрывшихся магазинов. Чтобы минимизировать потери, ушедшие компании отдают его в 3-4 раза дешевле розничной стоимости. Тем самым «OrsoGroup» может не только доставить вещи в любой регион, но и сохранить на качественную фирменную одежду низкую цену.

Дарина, менеджер «Нордической выставки»: «Давайте разберёмся с заблуждением некоторых наших покупателей, которые считают, что мы приезжаем с выставкой уже не первый год. Но это не означает, что мы не можем распродать это товарный остаток. Наша компания постоянно держит руку на пульсе и при первой возможности, как только закрываются магазины, она выкупает этот остаток и распродаёт со скидками от 40 до 70 процентов. На нашей выставке представлены канадские, норвежские «Аляски», скандинавские и финские пуховики, облегченные дублёнки, верхняя одежда на демисезон и лето».

Дарина, менеджер «Нордической выставки»: «Норвежская «Парка» - «Аляска» от компании бренда «Бьерн Ларсен». Здесь используется высокотехнологичные материалы, такте как мембрана 10 на 10 тысяч - она не промокает, не продувается, а самое главное, дышит. Внутри все «Аляски» идут полностью на климат-контроле - вам будет в помещении нежарко, а на улице - не холодно. Они выдерживают температуру до минус 45-50 градусов. В данной модели наполнитель идёт биопух дюпонт-сароны, его можно стирать в машинке на деликатном режиме 30-40 градусов. Есть модели с наполнителем на верблюжьей шерсти и натуральном гагачьем пух-перо. По окантовке капюшона – идёт мех северного енота».

Валентин, покупатель: «Замечательный магазин. Мы уже не в первый раз здесь, уже приобретали здесь куртки».

- Как качество курток?

- Качество очень хорошее.

Только пять дней - с 14 по 18 августа включительно - с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% будет представлена в Мурманске по адресу: проспект Героев-североморцев, 45 (2-й этаж. Остановка общественного транспорта «Улица Магомета Гаджиева». Ориентир - воздушные шары).

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