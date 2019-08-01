В Мурманске на одну детскую площадку стало больше

Ещё одна детская площадки в Мурманске установлена в одном из дворов Первомайского округа Мурманска.

Недавно во дворе по улице Баумана, 57 установили новую детскую площадку. Игровые сооружения включают в себя стандартный набор - качели, горки и рукоходы. Для жителей микрорайона такая зона стала долгожданным и приятным обретением.

«В очередной раз мы ставим площадку бесплатно, - пояснила Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск. - Город не имеет права ставить их на дворовых территориях за счёт бюджета, но тем не менее, спасибо бизнесменам, которые изготавливают их и устанавливают их во дворах нашего города».

Монтажом игрового комплекса занимались сотрудники управляющей компании, обслуживающей придомовую территорию. На плечи специалистов ложиться и содержание данных объектов. Площадка на улице Баумана - не первый пример успешного муниципально-частного партнёрства.

Игорь Корявко, заместитель начальника управления Первомайского административного округа

Очень важно, чтобы жильцы Первомайского округа бережно относились к площадке и ценили вложенные в неё средства и труд.