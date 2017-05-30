В Мурманске на парковке проверили, как водители уважают права инвалидов

В рамках реализации проекта «Единая страна - доступная среда» сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД по Мурманской области провели рейд по проверке соблюдения правил парковки автомашин. Акцент был сделан на соблюдения требований парковки автомобилей в местах отведенных для инвалидов.

На стоянке у одного и крупных гипермаркетов в Октябрьском округе сотрудники дорожно-транспортной службы проверили наличие, предусмотренных законом парковочных мест для водителей с ограниченными возможностями. В ходе мероприятия было выявлено более 4 нарушителей, которые, не имея должного разрешения и информирующего знака на машине, припарковались в неположенном для них месте. Штраф за правонарушение - 5000 рублей выписывается на месте, а если не удаётся связаться с водителем, то машину стражи порядка имеют право эвакуировать на штрафстоянку.

- Вопреки расхожему мнению, что лиц, которые нуждаются в специализированной стоянке в городе Мурманске мало, это не соответствует действительности - их достаточно, - говорит Евгения Новикова, инспектор по пропаганде отдельного батальона ДПС ГИБДД по Мурманской области. - Очень часто из-за удобства в расположении места для транспорта этой категории водителей оказываются заняты, что создаёт дополнительные трудности для лиц с ограниченным здоровьем.