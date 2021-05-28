В Мурманске на пересечении проспекта Кольского и улицы Фадеев Ручей перевернулся грузовик

Это произошло около 8 утра. МАЗ, по предварительной информации, занесло при повороте, водитель угодил в колею на асфальте и не справился с управлением, положив машину с высоким центром тяжести на бок. Рядом с местом ЧП пешеходов в это время суток не оказалось, водитель, по словам очевидцев, так же не пострадал, отделавшись лёгким испугом.

А вот чтобы восстановить грузовик механикам придётся повозиться, так как от удара в кабине вылетели стекла, но до этого экстренным службам ещё предстоит поставить МАЗ на колеса.