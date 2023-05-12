В Мурманске на Планерной улице в доме №3 завершили капитальный ремонт крыши

Представители Фонда капитального ремонта провели приём работ.

131-й дом планируют отремонтировать в Мурманске по программе Фонда капитального ремонта. В этом году планируют обновить 6 подвалов, 7 фундаментов, 19 фасадов, 8 теплообменников и 29 крыш, среди которых и кровля дома №3 на улице Планерной, где работы завершили несколько дней назад.

Юлия Барсукова, директор Фонда капитального ремонта Мурманской области: «Данный дом у нас в краткосрочном плане на 2023 год. Был предусмотрен капитальный ремонт крыши. Здесь проводилось проектирование, обследование крыши предварительное, после чего в январе подрядная организация приступила к строительно-монтажным работам. Выполнили тепловую изоляцию крыши, заменили старое покрытие, установили каркасную новую крышу».

К началу ремонтных работ крыша находилась уже в аварийном состоянии. Гидроизоляционный слой имел вздутия, растрескивания, были протечки. Строители приступили к работам в ноябре и закончили раньше планируемого срока.

Александр Ануфриев, инженер подрядной организации: «Отремонтировали кровлю. Существующую гидроизоляцию отремонтировали местами, уложили новую, собрали каркас, утеплитель, изоляцию контра-брус. Стяжку сделали в два слоя, а новое наплавляемое покрытие в два слоя. Утеплили вентшахты, нарастили их. Поменяли двери на противопожарные в машинных отделениях».

Как утверждают подрядчики, гарантия на выпаленную работу дают на 5 лет, но при правильной эксплуатации она может прослужить и четверть века.