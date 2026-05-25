В Мурманске на площади перед Духовным реабилитационно-спортивным центром открыли памятник святителю Луке Крымскому

В церемонии принял участие губернатор Андрей Чибис.

Святитель Лука был архиепископом, исповедником, выдающимся хирургом и профессором медицины. Во время Великой Отечественной войны он трудился главным хирургом эвакогоспиталя и делал по три-четыре операции в день.

Павел Астахов, российский государственный деятель и адвокат: «Он был великой трудоспособностью человека. Поэтому мы его чтим. И он - настоящий защитник: и духовный, и телесный защитник нашей веры. Мы ему молимся, его же молитвами спасемся. Спасибо вам большое за такую возможность поставить этот памятник».

Участники церемонии подчеркнули, что памятник святителю Луке — это дань уважения не только ему, но и всем врачам, которые сегодня спасают бойцов на линии боевого соприкосновения. Ветераны специальной военной операции проходят реабилитацию, в том числе, в центре, где установили монумент.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Установка этого монумента здесь и сейчас - это, во-первых, дань уважения и памяти к тому человеку, чья духовная сила и великий профессионализм являются примером для тех, кто сегодня спасает наших бойцов. И это ещё и дань уважения ко всем тем врачам, которые сегодня спасают наших героев».

Памятник святителю Луке Крымскому появился в рамках всероссийского патриотического проекта «Аллея российской славы», который увековечивает память о соотечественниках, оставивших значимый след в истории страны. Освятил мемориал митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан в присутствии мурманчан.

Галина Дегтяренко, жительница Мурманска: «Мы в восторге и гордимся тем, что у нас в Мурманске поставили памятник такому прекрасному святому Луке. Это какая-то сказка для нас, счастье великое. И памятник такой необыкновенный. Вот этот взгляд его, глаза, он смотрит на нас, такое выражение. Ну, просто до самых глубинной души трогает».

Галина Гапеева, сестра милосердия: «Очень рада, очень рада, я, можно сказать, приятно удивлена. Я чувствовала, что что-то должно быть такое: раз он коснулся, раз он посетил нашу прекрасную землю - северную землю, значит, что-то здесь будет свято. И моя интуиция не подвела, так оно и есть».

Открытие мемориала состоялось в год 65-летия со дня смерти святителя и 30-летия обретения его мощей.