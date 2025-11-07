УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ В РЯЗАНИ: СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И БЕЗБОЛЕЗНЕННЫЕ РЕШЕНИЯСПОРТИВНЫЕ КУБКИ — СИМВОЛ ПОБЕДЫ И ВДОХНОВЕНИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНОВ
В Мурманске на площади Пять Углов приступили к заливке архитектурного бетона

А на Ленинградской улице активно идёт укладка тротуарной плитки. Работы по благоустройству исторического центра Мурманска продвигаются ударными темпами.

Осмотр этих стройплощадок совершила министр градостроительства и благоустройства региона Элина Парамонова.

Реконструкция исторического центра Мурманска – якорный проект. Работ такого масштаба ранее не проводили, поэтому все участники понимают всю его важность.

Элина Парамонова, министр градостроительства и благоустройства Мурманской области: «Всем известно, что по поручению Президента РФ были разработаны мастер-планы опорных арктических пунктов. В ходе кропотливой работы над планом Мурманской агломерации было предложено приоритизировать человека как пешехода в контуре исторического центра города. Это соответствует мировым тенденциям проектирования городских пространств».

Преображение проезжей части улицы Ленинградской в пешеходную уже достигло видимого результата. Но прежде, по поручению губернатора, строителям совместно с энергетиками предстояло модернизировать жилищно-коммунальную инфраструктуру. И сделали они это в рекордно короткие сроки.

Кирилл Федоляк, подрядчик: «Провели эти работы за 17 дней и также приступили к обустройству котлована, песчаного и щебеночного основания. Происходит заливка бетонного основания и приступили к укладке плитки».

Осень в этом году затянулась, погода благоволит, однако к наступлению заморозков здесь рабочие тоже готовы.

Кирилл Федоляк, подрядчик: «Мы всё предусмотрели: в отрицательные температуры будут тепляки обустроены, это позволит проводить работы в любую погоду».

Такую технологию в условиях севера уже апробировали. В её надёжности северяне и туристы смогут убедиться лично. Ведь объект планируют сдать до конца года, по крайней мере, строители обещают приложить к этому все силы.

Элина Парамонова, министр градостроительства и благоустройства Мурманской области: «Площадь Пять Углов и Ленинградская улица - в одном бесшовной пешеходном контуре были спроектированы столичным бюро, которое специализируется на открытых общественных пространствах. Концепция получила высокую оценку экспертов национального Центра Россия. Хочется отметить, что площадь выглядит минималистичной и аскетичной, то она очень сложно начинена инженерными коммуникациями, включая подогрев льдин по всему периметру. Для лёгкой эксплуатации будет и подсветка, которая в Мурманске будет использоваться впервые».

Ещё одна новинка – использование для облицовки плит архитектурного бетона - материала красивого, но требующего ювелирной точности и скорости от строителей. Поэтому на этапе его укладки задействовали 8 десятков человек.

Евгений Шошин, руководитель проектов: «Для архитектурного бетона используют белый цемент и пять фракций песка. Сложность данного бетона в том, что его застывание происходит за 17 минут и на транспортировку и укладку даётся ещё 11 минут. Больших замесов не получается, поэтому малыми площадями он укладывается».

Работы на объекте ведутся круглосуточно и уже полностью реализована концепция «чистое небо». Старые опоры освещения и провода демонтированы, установлены новые. Следующим этапом по избавлению исторического центра от чёрных проводов над головами мурманчан станет перетяжка троллейбусных линий на проспекте Ленина.

Ольга
05.11.25 15:52
С 17 сентября отправлено 2 посылки Почтой России мобилизованному сыну на сво. Не получил до сих пор. Обидно , парни ждут теплые носки и другие вещи из дома , а тут Почта отвечает что передали вам по
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
макс
03.11.25 17:32
Дружище, статья за 2023 год. Работаю на сборке АЭС зп 170к
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
марат
02.11.25 19:36
Работаю слесарем КИПиА 7 разряда за год зарплата чего-то не выросла. Зачем это вранье нужно , кого вы хотите обмануть , какие на***н 90000 рублей? * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
