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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.05.23 19:30

В Мурманске на площади Пять Углов состоялся военный парад, посвящённый победе советского народа в Великой Отечественной войне

Военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в Мурманске. Невзирая на пасмурную погоду с трибун центральной городской площади за происходящим наблюдали ветераны, дети войны, труженики тыла и представители власти. В параде принимали участие более 500 военнослужащих и 40 единиц боевой техники.

Ольга Волкова, мурманчанка: «Было очень волнительно находиться сегодня на параде. Красивые люди, красиво маршируют. Приятно посмотреть на молодёжь, которая пришла. Все очень нравится».

Несмотря на то, что в этом году отменили акцию «Бессмертный полк» многие пришли с фотографиями своих воевавших родственников. Современники помнят о нелегком пути своих дедов и прадедов.

Механизированную колонну возглавил легендарный средний танк времён Великой Отечественной войны Т-34. По проспекту прошли снегоболотоходы, бронетранспортеры, танки Т-80, пусковые установки берегового ракетного комплекса «Бастион», мобильные береговые ракетные комплексы «Бал», зенитные ракетные комплексы С-400, машины радиационной химической и биологической защиты, дымовые машины.

После того, как прошла последняя боевая машина, сводный военный оркестр Северного флота исполнил песню «День Победы», под которую зрители отправились к мемориалу Защитникам Советского Заполярья.  

Дмитрий Батвин, юноармеец, участник отряда «Патриот»: «Считаю, что парад Победы – это великое событие, показывающее память и достоинство… Парад направлен на то, чтобы не забывать всех участников Победы».

В соответствии с приказом Министра обороны Сергея Шойгу в 22.00 в городах-героях, Мурманск не исключение, состоялись артиллерийские салюты. В столице Кольского Заполярья 30 залпов произвели с площадки в районе Абрам-Мыс.

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