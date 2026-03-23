В Мурманске на сцене ДК «Первомайский» засияли «Хрустальные звёздочки»
С 2008 года Федеральная служба судебных приставов проводит конкурс детского творчества «Хрустальные звёздочки». В этом сезоне региональный этап Всероссийского фестиваля объединил более 100 юных дарований.
Андрей Зубов, заместитель руководителя управления Федеральной службы судебных приставов, заместитель главного судебного пристава Мурманской области: «Несмотря на то, что проводит конкурс Федеральная служба судебных приставов, это не обязательно дети судебных приставов, хотя есть и наших работников дети. Принимают участие все, конкурс открытый для всех».
Участники восхищали публику в трёх номинациях – вокал, хореография и исполнительское мастерство. В каждой из них жюри предстояло определить трёх победителей. И этот выбор дался нелегко, ведь все участники полны амбиций и стремления к победе.
Алена Андрианова, участница конкурса «Хрустальные звёздочки»: «Мы уже второй год участвуем в конкурсе «Хрустальные звёздочки». В прошлом году мы заняли второе место, а в этом хотим занять первое».
Конкуренция серьёзная, поэтому каждому участнику важно было выделяться среди остальных. Например, ансамбль «Русские потешки» выступил под авторскую интерпретацию своего руководителя.
Вадим Султанов, участник конкурса «Хрустальные звёздочки»: «Особенность в том, что наш руководитель сам пишет обработки, произведения. Они очень интересны и детям, и взрослым».
Победители регионального этапа проходят на следующий уровень и получают возможность побороться за путевку во Всероссийский детский центр «Орлёнок».