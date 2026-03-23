В Мурманске на сцене ДК «Первомайский» засияли «Хрустальные звёздочки»

Творческие коллективы и сольные выступления молодых талантов порадовали зрителей многообразием номеров.

С 2008 года Федеральная служба судебных приставов проводит конкурс детского творчества «Хрустальные звёздочки». В этом сезоне региональный этап Всероссийского фестиваля объединил более 100 юных дарований.

Андрей Зубов, заместитель руководителя управления Федеральной службы судебных приставов, заместитель главного судебного пристава Мурманской области: «Несмотря на то, что проводит конкурс Федеральная служба судебных приставов, это не обязательно дети судебных приставов, хотя есть и наших работников дети. Принимают участие все, конкурс открытый для всех».

Участники восхищали публику в трёх номинациях – вокал, хореография и исполнительское мастерство. В каждой из них жюри предстояло определить трёх победителей. И этот выбор дался нелегко, ведь все участники полны амбиций и стремления к победе.

Алена Андрианова, участница конкурса «Хрустальные звёздочки»: «Мы уже второй год участвуем в конкурсе «Хрустальные звёздочки». В прошлом году мы заняли второе место, а в этом хотим занять первое».

Конкуренция серьёзная, поэтому каждому участнику важно было выделяться среди остальных. Например, ансамбль «Русские потешки» выступил под авторскую интерпретацию своего руководителя.

Вадим Султанов, участник конкурса «Хрустальные звёздочки»: «Особенность в том, что наш руководитель сам пишет обработки, произведения. Они очень интересны и детям, и взрослым».

Победители регионального этапа проходят на следующий уровень и получают возможность побороться за путевку во Всероссийский детский центр «Орлёнок».