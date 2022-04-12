В Мурманске на сцене областной филармонии выступит симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева

Оркестр Мариинского театра и сам маэстро Валерий Гергиев частые гости Мурманска.

С 2009 года в областной филармонии регулярно проходят знаменитые концерты «Пасхального фестиваля». В 2022 году выступления посвящены юбилеям композиторов и деятелей искусства, среди которых Александр Скрябин, Игорь Стравинский, Сергей Дягилев.

В рамках фестиваля также состоятся выступления, посвященные сочинениям классика русской и мировой музыки композитора Родиона Щедрина, который празднует в 2022 году свой юбилей.

За 22 дня музыканты и маэстро планируют преодолеть не менее 20 тысяч километров пути и выступить более чем в 25 городах России.