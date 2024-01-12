В Мурманске на Семёновском озере проверяют толщину льда под Иордань

Уже наследующей неделе начнутся крещенские купания, а это значит, что пора проверять лёд на прочность. В Мурманске купель оборудуют на Семёновском озере, куда и отправились сотрудники МЧС.

Крещение состоится 19 января. Чтобы жители города могли безопасно окунуться в Иордань, сотрудники экстренного ведомства проверяют толщину льда в местах для проруби и проводят осмотр купели.

Нередко со дна озера около домика «моржей» достают необычные вещи. Самые частые – пилы, которыми разрезают лёд вокруг полыньи.

К слову, покров в этом месте достигает 40 сантиметров. Этой толщины достаточно, чтобы выдержать всех желающих принять участие в одном из главных христианских праздников в году.

На Семёновском озере чуть позже организуют удобные спуски в воду, установят тёплые палатки, для того чтобы верующие могли спокойно переодеться. Спасатели, впрочем, напоминают, что неподготовленным людям обряд лучше не совершать, строго-настрого запрещено лезть в воду в стоянии опьянении.

Виктор Дайнеко, руководитель инспекторского подразделения г. Мурманск центра ГИМС ГУ МЧС России по Мурманской области: «В преддверии крещенских купаний мы регулярно, практически ежедневно проводим мониторинг ледовой обстановки, делаем замеры. Всё это актируется, всё это будет проходить до наступления Крещения».