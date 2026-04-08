В Мурманске на Скальной улице завершили замену сложного участка транзитного водопровода

В пяти домах по улице Скальной была общая проблема. Старый транзитный водопровод был проложен ещё в 1986 году, он питает целый микрорайон, и проходит прямо в подвалах МКД. Трубы ветхие, изношенные: несколько домов топило, аварии случались постоянно. Запорной арматуры не было - в любой момент без воды мог остаться крупный жилой массив.

Юлиана Дудко, председатель правления ЖСК «Мурманск 85-7»: «Затапливалось подвальное помещение. От шести до восьми домов по перепадам спускалась вода, приходилось откачивать её. А качество воды было плохое. Обращались регулярно с жалобами на качество воды».

Помимо технических трудностей, были также нормативные, связанные с отсутствием владельца участка сети. Но по договоренности между руководством ЖСК и ГОУП «Мурманскводоканал» предприятие проложило новые сети и установило задвижки для обеспечения бесперебойного водоснабжения.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «Это ПНД-труба, на ней никаких отложений ржавчины не будет. Есть задвижки, если будет какая-то авария, то мы сможем данный дом отключить и провести ремонтные работы».

Протяжённость нового участка водопровода 152 метра. Трубы из полиэтилена низкого давления - современные, надёжные. Но установить их оказалось тяжёлым испытанием.

Сергей Выдрин, начальник производственно-технического отдела ГОУП «Мурманскводоканал»: «Из-за того, что здесь перепады высот большие, много углов и поворотов работать было тяжело. Даже просто идти тяжело, а нести инструменты и материалы - это конечно очень тяжело».

Сначала вырезали старую трубу. Затем вручную протаскивали новую. Если отверстия были забетонированы, приходилось разбивать бетон. А чтобы соединить новые сети бесшовной сваркой, в подвал через проём в стене установили станок весом 90 кг. Рядом находятся трубы отопления и канализации. Повредить их было нельзя. К тому же рельеф горный: перепад высот между первым и вторым подъездом дома номер 6 достигал 3,5 метра. Но специалисты справились.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «Приходится работать в сложных условиях, но мы эту работу сделали и будем делать. Запланировано много транзитов, которые будем менять, можем и зимой менять, мы достигаем необходимого качества».

Холодная вода отключалась всего три раза: дважды на 6 часов, один раз на 8. Новые сети были промыты, произведён отбор проб. Лабораторный анализ подтвердил, что вода соответствует всем нормам СанПиНа и безопасна для употребления. Работы завершили 31 марта.

За 17 дней проблема, которая мучила жителей Скальной годами, решена. Сотрудники «Мурманскводоканала» заявляют, что подобные транзитные сети будут брать на обслуживание и в будущем.