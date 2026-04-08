«Единство народов — сила России!»: «Научка» приглашает на «Библионочь»В Мурманской области зарегистрировано 210 площадок для написания «Диктанта Победы»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.04.26 19:30

В Мурманске на Скальной улице завершили замену сложного участка транзитного водопровода

В пяти домах по улице Скальной была общая проблема. Старый транзитный водопровод был проложен ещё в 1986 году, он питает целый микрорайон, и проходит прямо в подвалах МКД. Трубы ветхие, изношенные: несколько домов топило, аварии случались постоянно. Запорной арматуры не было - в любой момент без воды мог остаться крупный жилой массив.

Юлиана Дудко, председатель правления ЖСК «Мурманск 85-7»: «Затапливалось подвальное помещение. От шести до восьми домов по перепадам спускалась вода, приходилось откачивать её. А качество воды было плохое. Обращались регулярно с жалобами на качество воды».

Помимо технических трудностей, были также нормативные, связанные с отсутствием владельца участка сети. Но по договоренности между руководством ЖСК и ГОУП «Мурманскводоканал» предприятие проложило новые сети и установило задвижки для обеспечения бесперебойного водоснабжения.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «Это ПНД-труба, на ней никаких отложений ржавчины не будет. Есть задвижки, если будет какая-то авария, то мы сможем данный дом отключить и провести ремонтные работы».

Протяжённость нового участка водопровода 152 метра. Трубы из полиэтилена низкого давления - современные, надёжные. Но установить их оказалось тяжёлым испытанием.

Сергей Выдрин, начальник производственно-технического отдела ГОУП «Мурманскводоканал»: «Из-за того, что здесь перепады высот большие, много углов и поворотов работать было тяжело. Даже просто идти тяжело, а нести инструменты и материалы - это конечно очень тяжело».

Сначала вырезали старую трубу. Затем вручную протаскивали новую. Если отверстия были забетонированы, приходилось разбивать бетон. А чтобы соединить новые сети бесшовной сваркой, в подвал через проём в стене установили станок весом 90 кг. Рядом находятся трубы отопления и канализации. Повредить их было нельзя. К тому же рельеф горный: перепад высот между первым и вторым подъездом дома номер 6 достигал 3,5 метра. Но специалисты справились.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «Приходится работать в сложных условиях, но мы эту работу сделали и будем делать. Запланировано много транзитов, которые будем менять, можем и зимой менять, мы достигаем необходимого качества».

Холодная вода отключалась всего три раза: дважды на 6 часов, один раз на 8. Новые сети были промыты, произведён отбор проб. Лабораторный анализ подтвердил, что вода соответствует всем нормам СанПиНа и безопасна для употребления. Работы завершили 31 марта.

За 17 дней проблема, которая мучила жителей Скальной годами, решена. Сотрудники «Мурманскводоканала» заявляют, что подобные транзитные сети будут брать на обслуживание и в будущем.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ветер перемен Петербургского международного экономического форума, или Какие соглашения наших губернаторов на ПМЭФ воплотились в жизнь
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель уволить за подработку
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире22:55Городские хроники (6+)23:10«Владимир Уткин. Воевода ракетного мира». Документальный фильм (16+)00:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В 2026 году не стоит ожидать возобновления рекордных темпов роста зарплат, однако высокий уровень оплаты труда в отраслях-лидерах сохранится-PRO Валюту (16+)Курсы евро вырос почти на 54 копейки, доллар снижается почти на 45 копеек-PRO Энергетику (18+)Студенты Мурманского индустриального колледжа познакомились с принципами управления энергосистемой региона-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 8 апреля-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в апреле
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»