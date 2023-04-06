Разных рублей много не бываетВ Мурманской области отмечается рост количества преступлений и снижение их раскрываемости
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.04.23 19:30

В Мурманске на территории «Атомфлота» торжественно открыли межведомственные учения по защите Арктических территорий «Безопасная Арктика - 2023»

Старт учениям одновременно в девяти арктических регионах страны дал министр МЧС России Александр Куренков.

Опытно-исследовательскому учению МЧС России «Безопасная Арктика-2023» торжественно дали старт. Площадкой для этого стало предприятие «Атомфлот», базирующийся в Мурманске, которое посетил глава экстренного ведомства Александр Куренков.

Тренировка охватит помимо нашей области ещё восемь арктических регионов страны.

Леонид Ирлица, и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот»: «Рад приветствовать Вас на территории «Атомфлота»… В порту Сабета так же готовы к участию».

Участвовать в тренировке будет группировка сил и средств, превышающая 3,5 тысячи специалистов и 650 единиц техники.

«По результатам этой работы мы сможем объективно оценить готовность сил и средств к действиям в условиях экстремального климата и труднодоступной местности. И более эффективно выстраивать дальнейшую работу в интересах обеспечения безопасности Арктики», - отметил глава МЧС России Александр Куренков.

Мурманская область – единственный регион, который посетили свыше сорока представителей иностранных государств. Они стали наблюдателями на месте практических действий, а также примут участие в научных встречах, посвящённых актуальным вопросам безопасности Арктической зоны.

Чук Ненад, заместитель директора администрации по гражданской обороне Сербской Республики: «Серьёзно впечатлены тем, что увидели здесь. Увидели, как различные службы спасения работают как единый организм».

На «Атомфлоте» была отработана условная вводная, связанная с ликвидацией пожара на вертолётной площадке ледокола, который в последствии привёл к радиационной аварии.

В рамках учения оттачивались практические действия участников аварийного реагирования по защите персонала, населения и окружающей среды.

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Последние комментарии

Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
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