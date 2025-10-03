В Мурманске, на территории гимназии №10 открыли новую спортивную площадку

На Севере – жить, работать, но и, конечно, заниматься спортом. Для этого в регионе продолжается благоустройство учреждений и пространств. Так, в Первомайском округе Мурманска открыли ещё одну новую многофункциональную площадку.

На ней оборудована зона воркаута с современными тренажёрами и турниками.

Ольга Дзюба, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска, директор МБОУ «Гимназия №10», партия «Единая Россия»: «Днём здесь занимаются дети, а вечером эта площадка востребована среди жителей микрорайона, даже приезжают из других районов города».

Юные мурманчане:

- Было скучно без неё, сейчас весело нам, она очень нравится.

Здесь ребята могут выполнять и нормативы физкультурного комплекса ГТО, тренироваться, играть. Проводить время с друзьями и семьей.

Андрей Шишко, преподаватель Мурманского индустриального колледжа, депутат Совета депутатов города Мурманска, партия «Единая Россия»: «То, что мы сейчас видим, это непосредственное желание мурманчан, чтобы это место стало притяжением всех спортсменов».

Андрей Савенков, директор Мурманского медицинского колледжа, депутат Совета депутатов города Мурманска, партия «Единая Россия»: «Это побуждает детей заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Большой плюс, что эта площадка ГТО, это шанс получить дополнительные баллы для будущих абитуриентов».

Проект благоустройства реализован по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта» и стратегическом плану «На Севере — жить!».