В Мурманске, на территории гимназии №10 открыли новую спортивную площадку
На ней оборудована зона воркаута с современными тренажёрами и турниками.
Ольга Дзюба, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска, директор МБОУ «Гимназия №10», партия «Единая Россия»: «Днём здесь занимаются дети, а вечером эта площадка востребована среди жителей микрорайона, даже приезжают из других районов города».
Юные мурманчане:
- Было скучно без неё, сейчас весело нам, она очень нравится.
Здесь ребята могут выполнять и нормативы физкультурного комплекса ГТО, тренироваться, играть. Проводить время с друзьями и семьей.
Андрей Шишко, преподаватель Мурманского индустриального колледжа, депутат Совета депутатов города Мурманска, партия «Единая Россия»: «То, что мы сейчас видим, это непосредственное желание мурманчан, чтобы это место стало притяжением всех спортсменов».
Андрей Савенков, директор Мурманского медицинского колледжа, депутат Совета депутатов города Мурманска, партия «Единая Россия»: «Это побуждает детей заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Большой плюс, что эта площадка ГТО, это шанс получить дополнительные баллы для будущих абитуриентов».
Проект благоустройства реализован по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта» и стратегическом плану «На Севере — жить!».