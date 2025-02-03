В Мурманске на территории Ленинского округа задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков

Им оказался безработный местный житель 1981 года рождения, который ранее был судим за совершение нескольких краж.

При личном досмотре у мужчины было обнаружено вещество, которое, как показала экспертиза, оказалось метилэфедроном.

Сотрудникам полиции, он пояснил, что наркотическое средство приобрёл посредством одного из мессенджеров и хранил для личного потребления.

Теперь ему грозит до трёх лет лишения свободы.