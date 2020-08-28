В Мурманске на улице Бабикова завершается ремонт дороги

Долгожданные обновления проводились в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». И всё вроде хорошо, но без «но» не обошлось.

Много лет жители улицы Бабикова в Мурманске ждали ремонт дороги. И вот летом работы во дворе начались - проезд обновляют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На проезжей части и тротуарах положили новый асфальт, заменили бортовой камень и ограждения. Но комиссия нашла в работе подрядчиков серьёные недочёы.

Владимир Буряк, депутат Совета депутатов Мурманска: «Можно сказать о том, что не совсем учтены условия для маломобильных групп населения. Это родители с колясками, инвалиды на колясках и велосипедисты. Есть достаточно замечаний, я надеюсь, они будут устраняться».

Кроме того, у дороги стоит церковь, которую посещают многие местные жители. Однако у её входа не оборудован пешеходный переход и автостоянка. Прихожане пожаловались на это главе администрации города Евгению Никоре, увидев градоначальника во время осмотра территории.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Карман мы сделали, а пешеходного перехода нет. Его просто нет. Его и ни должно быть, потому что его не было в техзадании. А он здесь очевиден, на мой взгляд. Поэтому я дал поручение, чтобы мы обустроили в соответствии с нормативами пешеходный переход, поставили предупреждающие знаки напротив церкви. И это мы должны сделать в этом году».

Также проверяющей комиссии не понравилось устройство колодцев на проезжей части, да и асфальт местами закатали неровно. Теперь подрядчикам придётся исправлять выявленные замечания в течение ближайших двух недель, отметил сити-менеджер.