В Мурманске на улице Беринга, 24 состоялось открытие молодёжной площадки «СОПКИ.СПОРТ»

В помещении сможет заниматься и стар, и млад.

Торжественное открытие молодёжной площадки «СОПКИ.СПОРТ» состоялось на улице Беринга областного центра. В светлом отремонтированном зале установили тренажёры и для новичков, и для спортсменов продвинутого уровня.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «Тренажёры качественные. Здесь вы видите и кардио-зоны, и кроссоверы, и стойки, и приспособления для различных весов, гантели, обрезиненные диски и всё остальное, для того чтобы можно было полноценно заниматься в тренажёрном зале».

Молодёжи такие места дают хорошую альтернативу в выборе хобби и пристрастий. Как только ребята зашли в новые «СОПКИ», то сразу же с энтузиазмом стали тестировать спортивное оборудование.

Для того, чтобы северяне оправдывали крылатое выражение «в здоровом теле – здоровый дух», в Мурманской области всё больше появляется таких нужных для развития и повышения качества жизни пространств.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Это очень востребованный проект для того, чтобы наша молодёжь до 35-ти лет, в первую очередь, это для них – это основной контингент – имели возможность недалеко от своего дома заниматься спортом, иметь физическую нагрузку совершенно бесплатно в удобное для себя время».

Но не только молодёжь сможет бесплатно заниматься здесь спортом, ещё и люди старшего поколения. Например, на групповых тренировках.

По словам представителей власти, пока у мурманчан есть потребность в проекте «СОПКИ», его будут развивать и дальше.