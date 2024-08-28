В Мурманске на улице Беринга открыли современную модельную библиотеку

Она создана на базе центральной детской библиотеки.

Этой библиотекой пользуются около 4 тысяч детей. Они читают здесь книги, участвуют в различных образовательных и развлекательных событиях, мастер-классах. А значит, учреждению нужно соответствовать современным потребностям своих посетителей. Так было принято решение сделать её модельной.

Ирина Андреева, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Для того, чтобы библиотека была нескучной, нескучным должно быть всё. Пространство, как она оформлена, чем она наполнена. Книги и мероприятия здесь должны быть креативными, необычными, интересными. Именно таким требованиям уже отвечает, раскрыв свои двери, библиотека».

Помимо ремонта полов и потолка, окрашивания стен и обновления фасада, в библиотеке появилась новая техника и мебель, настольные игры, кикер и аэрохоккей. В учреждении создан книжный зал, событийный с краеведческим сектором, релакс-зона и «Библио-чулан».

Виталий Егоров, главный специалист аппарата управления Мурманского транспортного филиала ПАО ГМК «Норникель»: «Библиотека, конечно, преобразилась абсолютно. Очень комфортно, удобно посидеть на подоконниках, полежать. Если бы я не был взрослым, то взобрался бы или закрылся в «Библио-чулане» и вообще не выходил».

Пополнили в библиотеке и книжный фонд. К открытию специально для детей закуплено 4325 новых изданий.