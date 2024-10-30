XVI Международный кинофестиваль «Северный характер» пройдёт в Мурманске с 11 по 17 ноябряКАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СТРЕССА: ЛУЧШИЕ СПОСОБЫ И ТЕХНИКИ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.10.24 19:30

В Мурманске на улице Буркова началось строительство самого высокого храма за Полярным кругом - Спасо-Преображенского Николаевского Морского кафедрального собора

Большое пространство социального и просветительского значения планируют завершить в течении трёх лет.

Стартовало строительство первого в Мурманске кафедрального собора. Проект прошёл экспертизу, согласован с администрацией города и руководством области. Храм возведут на месте бывшего парка аттракционов на улице Буркова.

Владимир Семёнов, протоиерей, руководитель проекта строительства Спасо-Преображенского Николаевского морского кафедрального собора: «Мы создаём большой духовно-просветительский центр. Этот храм будет включать не только церковь, здесь будет музей».

Также здесь будет зона для молодёжи с интернет-пространством, православное кафе, в котором расскажут о традициях поморской и русской православной кухни с учётом соблюдения постных дней. Более того у храма предусмотрена подземная парковка.

Владимир Семёнов, протоиерей, руководитель проекта строительства Спасо-Преображенского Николаевского морского кафедрального собора: «Хочу сразу успокоить живущих в близлежащих домах, которые переживают, что здесь всё будет заставлено машинами. Машинами заставлено здесь ничего не будет. Огромная большая подземная парковка рассчитана на свыше ста паркомест. Будет и верхняя парковка для туристических автобусов».

Специалисты уверяют, что технологии строительства позволяют вести стройку даже при минус 40 градусах, поэтому впереди активная работа.

Валерий Яковлев, заместитель генерального подрядчика: «Вопросы по проектной документации на любой стройке всегда в процессе работ появляются. Тем более здесь. Сейчас мы несколько выходов сделали, определили уже проблемные места на этом участке. Сложности будут, особенно касательно земляных работ, касательно организации самой стройплощадки. Но в целом, это всё решаемо и нерешаемых вопросов тут не видим для себя».

«Вдохновение, которое ограничивается канонами», – именно так говорит о своей работе над храмом главный архитектор проекта. Во время подготовки, было создано несколько вариантов, один из которых благословил патриарх. 

Светлана Пионковская, епархиальный архитектор и член Союза архитекторов Мурманской области: «Первое, что мы начали, это сделали 3Д проектирование местности для этого объекта».

Кафедральный собор будет одной из туристических точек Кольского Заполярья. По предварительным данным он сможет вместить 1000 человек.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Новая глава в истории освоения Арктики: от ледокола «Ленин» до титанов Северного Ледовитого океана
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Евгений
24.10.24 11:47
С учетом того, что айтишники сейчас востребованы как никогда, логично, что уже бесплатно начинают их готовить.
Комментарий к новости:В Мурманской области появится «Школа 21» от «Сбербанка»: соглашение об этом подписали губернатор Андрей Чибис и председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф
Сергей
23.10.24 14:47
Очень полезное начинание. Сбер вообще неплохо умеет реализовывать подобные истории.
Комментарий к новости:В Мурманской области появится «Школа 21» от «Сбербанка»: соглашение об этом подписали губернатор Андрей Чибис и председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф
Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
Комментарий к новости:Сотрудники СК РФ по Северному флоту продолжают выявлять уклонистов воинского учёта среди натурализованных граждан
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал мурманчанам, как отразятся ноябрьские праздники на зарплате
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире23:00Городские хроники (6+)23:30«Россия вне зоны доступа». Документальный фильм (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Юрист «SuperJob» рассказал мурманчанам, как отразятся ноябрьские праздники на зарплате-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 27 копеек, евро теряет почти 22 копейки-PRO Энергетику (18+)Выработка Кольского ветропарка достигла 1 миллиарда кВт/ч-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 30 октября-PRO Нефть и газ (18+)По предварительным данным ПAO «НОВАТЭК», общий объём реализации жидких углеводородов в III квартале 2024 года снизился-PRO Законы (18+)Законопроект о дополнительных государственных гарантиях отдельным категориям работников госорганизаций региона будет способствовать социальной справедливости
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика