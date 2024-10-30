В Мурманске на улице Буркова началось строительство самого высокого храма за Полярным кругом - Спасо-Преображенского Николаевского Морского кафедрального собора

Большое пространство социального и просветительского значения планируют завершить в течении трёх лет.

Стартовало строительство первого в Мурманске кафедрального собора. Проект прошёл экспертизу, согласован с администрацией города и руководством области. Храм возведут на месте бывшего парка аттракционов на улице Буркова.

Владимир Семёнов, протоиерей, руководитель проекта строительства Спасо-Преображенского Николаевского морского кафедрального собора: «Мы создаём большой духовно-просветительский центр. Этот храм будет включать не только церковь, здесь будет музей».

Также здесь будет зона для молодёжи с интернет-пространством, православное кафе, в котором расскажут о традициях поморской и русской православной кухни с учётом соблюдения постных дней. Более того у храма предусмотрена подземная парковка.

Владимир Семёнов, протоиерей, руководитель проекта строительства Спасо-Преображенского Николаевского морского кафедрального собора: «Хочу сразу успокоить живущих в близлежащих домах, которые переживают, что здесь всё будет заставлено машинами. Машинами заставлено здесь ничего не будет. Огромная большая подземная парковка рассчитана на свыше ста паркомест. Будет и верхняя парковка для туристических автобусов».

Специалисты уверяют, что технологии строительства позволяют вести стройку даже при минус 40 градусах, поэтому впереди активная работа.

Валерий Яковлев, заместитель генерального подрядчика: «Вопросы по проектной документации на любой стройке всегда в процессе работ появляются. Тем более здесь. Сейчас мы несколько выходов сделали, определили уже проблемные места на этом участке. Сложности будут, особенно касательно земляных работ, касательно организации самой стройплощадки. Но в целом, это всё решаемо и нерешаемых вопросов тут не видим для себя».

«Вдохновение, которое ограничивается канонами», – именно так говорит о своей работе над храмом главный архитектор проекта. Во время подготовки, было создано несколько вариантов, один из которых благословил патриарх.

Светлана Пионковская, епархиальный архитектор и член Союза архитекторов Мурманской области: «Первое, что мы начали, это сделали 3Д проектирование местности для этого объекта».

Кафедральный собор будет одной из туристических точек Кольского Заполярья. По предварительным данным он сможет вместить 1000 человек.