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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.09.20 19:30

В Мурманске на улице Чехова наводят лоск

Плохое состояние дорог долгое время было головной болью мурманчан, проживающих на улице Чехова. В этом году просьбы жителей наконец-то были услышаны – к ремонту проезжей части приступили в рамках реализации национального проекта. Проконтролировать ход работ приехал глава администрации города.

Ремонт уже почти завершён, но для сдачи объекта ещё необходимо доделать тротуар и озеленить территорию. На участке находятся открытые лотки ливневой канализации, которые  могут быть травмоопасны для учеников школы, находящейся неподалеку. Несмотря на то, что сроки уже сорваны, Евгений Никора дал указание помимо завершения работ по плану, выполнить ряд задач сверх контракта. На всё глава администрации города установил двухнедельный срок.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Я обратил внимание на то, что в техническом задании далеко не всё предусмотрено, чтобы этот участок носил законченный характер. Соответственно я сейчас дал поручение комитету по развитию городского хозяйства, Управлению дорожного хозяйства, чтобы они мне представили к понедельнику предложения по приведению в порядок ливневой канализации, которая у нас идёт между тротуаром и дорогой».

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