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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.12.20 19:30

В Мурманске на улице Достоевского завершены подготовительные работы для возведения нового детского сада

Сейчас рабочие приступили к новому этапу строительства. Как продвигается дело, проверил глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев.

Этим летом возле домов №№ 31 и 32 по улице Достоевского  в Мурманске началось строительство нового детского сада. Рабочие уже завершили подготовительный этап, который оказался немного затянутым из-за непредвиденных обстоятельств.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Когда начались работы, выяснилось, что здесь есть серьёзный скальный выход, который нужно было разрабатывать. С этим связано небольшое отставание. И второе – есть проблемы с железобетонном: завод-изготовитель вовремя не поставил железобетон и поэтому есть незначительное отставание. Но поскольку это самое начало работ, то я считаю, что мы всё это нагоним».

Этот детский сад будет рассчитан на 196 человек. Здание будет большое - из двух и трёхэтажных корпусов. Также в нём установят лифт.

Андрей Чернев, депутат Мурманской областной Думы:  «Это будет здание трёхэтажное с одним подземным этажом. Это современное здание. Самое главное, что оно будет построено по типовому проекту, привязанному именно к условиям нашего климата».

Возведение детского сада ведётся в рамках федеральной программы «Образование».

Напомним, что параллельно на улице Орликовой идёт строительство ещё одного нового дошкольного учреждения.

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