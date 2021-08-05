В Мурманске на улице Хлобыстова завершены восстановительные работы дорожного полотна

В столице Заполярья продолжается ремонт дорог. Сегодня представители администрации города пришли на улицу Хлобыстова, где дорога была отремонтирована по особой технологии.

Дорога напротив дома №14 на улице Хлобыстова имеет большое значение для местных жителей. Она связывает окрестные многоэтажки с проспектом Героев-североморцев. В предыдущие годы этот участок проезжей части находился не в лучшем состоянии: он был разбит большегрузным транспортом – требовался основательный ремонт.

Сейчас восстановительные работы завершены, по новому асфальту уже активно ездят автомобилисты. В процессе реконструкции дорожного полотна была применена специальная технология, хорошо показавшая себя в условиях нашего климата.

Эдуард Кольцов, заместитель главы администрации города Мурманска: «Применена технология холодной регенерации. В основу сначала закладывается уплотнённое основание на основе ФАМа - вторичные продукты переработки, которые сняты с этой и других дорог, с добавлением специального цемента, который всё это схватывает и уплотняет. Основание толщиной 20 сантиметров, поэтому здесь дорога достаточно получается устойчивой, мы надеемся, что простоит не один десяток лет».

В настоящее время в городе ремонтируют более 40 участков дорог, работы строители планируют завершить к началу осени.

Эдуард Кольцов, заместитель главы администрации города Мурманска: «Сейчас уже на 16 объектах у нас полностью сделано асфальтобетонное покрытие, завершаются работы по благоустройству, по нанесению разметки. На пяти объектах уже вышли на выравнивающий слой, на них срок готовности неделя-полторы. Мы, как и планировали, должны завершить национальный проект до первого сентября».

Напомним, ремонты магистралей города частично финансируются благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги».