В Мурманске на улице Книповича, 19а появилась «Аллея добровольцев»

Активисты волонтёрского движения высадили здесь 18 деревьев. Это яблони и сирени. Рядом с аллеей расположен региональный Центр развития добровольчества и поддержки молодёжных движений, отсюда и название.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «Посадка деревьев всегда имеет очень большой отклик любого человека, любого возраста и не зависимо от его статуса. И всегда небольшие корпоративные группы и люди небезразличные откликаются. Здесь мы видим людей, которые работают в офисных помещениях здания. Они работают неподалеку от этой аллеи, а когда ты ходишь каждый день и смотришь на результаты своего труда, то это приносит радость и тебе, и твоим близким».

Инициатором озеленения стала серебряный волонтёр, победитель конкурса «Доброволец года» Мурманской области в номинации «Молоды душой» в 2021 году Наталья Арно. Саженцы привезли в Мурманск из средней полосы. Это адаптированный морозостойкий сорт.

Егор Хаценко, председатель комитета молодёжной политики Мурманской области: «Абсолютно любой желающий, у кого есть идеи, проекты, связанные с добровольчеством, с социальными какими-то инициативами, безусловно, ребята помогут найти себя и реализовать этот проект».

Чтобы пережить северную зиму молодым деревьям потребуется дополнительный уход. Через несколько недель специалисты Центра добровольчества и молодёжных движений начнут готовить яблони к холодам.