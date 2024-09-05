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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.09.24 19:30

В Мурманске на улице Маклакова, 25 открыли Молодёжный центр творчества и социальной адаптации «СОПКИ»

В этом пространстве северную молодёжь ждёт много возможностей для реализаций своего творческого потенциала.

Новое пространство «СОПКИ» открыли в Мурманске на улице Капитана Маклакова, 25. Молодёжный центр творчества и социальной адаптации уже принимает всех желающих.

Татьяна Манакова, руководитель молодёжного пространства «СОПКИ» на ул. Маклакова, 25: «Наше пространство не просто для молодёжи, а оно для творчества, раскрытия творческого потенциала».

Вместительный конференц-зал для интеллектуальных и творческих встреч, сенсорная комната для снятия тревожности и стресса, лаунж-зона для свободного общения с единомышленниками, арт-зона для мастер-классов и коворкинг для самостоятельной работы. Всё это можно найти в обновлённом пространстве.

Анна Верещагина, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Для нашей молодёжи это поистине праздник, потому что, как мы знаем, эта история под названием «СОПКИ». Этот центр для творческой и социальной адаптации северян».

Напомним, что в «СОПКАХ» все программы для людей в возрасте от 14 до 35 лет бесплатные.

Игорь Коврик, посетитель пространства «СОПКИ» на ул. Маклакова, 25: «В этом центре есть очень много значимых мест, хочется всё посмотреть, всё опробовать».

В рамках стратегического плана «На Севере - Жить!», инициированного губернатором, только в этом году в столице Кольского Заполярья откроют 9 пространств, объединенных брендом «СОПКИ».

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