В Мурманске на улице Марата вот уже более 9 лет каждый день происходят тёплые встречи и прощания «одиноких сердец»

Одна и та же собака по кличке Найда встречает бабушку с работы и провожает её до дома.

У многих людей при разговоре о дворовых собак на ум приходят не самые приятные воспоминания. Но они просто не встречали Найду – лохматую, с грустными глазами, отдаленно похожую на терьера. Она живёт в районе улицы Марата. И сердце этого умного животного надежно приковано к одному человеку.

Нелли Николаевне уже за 80. С детства она обожает животных, особую любовь она пронесла через всю жизнь именно к собакам, которые это чувствуют и отвечают ей взаимностью.

После смерти мужа Нэлли Николавна начала заниматься металлосбором. Говорит, это неплохая прибавка к пенсии. Благодаря такому занятию она и встретила бездомную Найду.

Нелли Раннева, жительница дома №82 на улице Зелёной: «Я осталась одна, стала собирать металл и сдавать. А собака жила здесь неподалёку. Я там проходила каждый день с тележкой, мы как-то так с ней и познакомились». Нэлли Николаевна настоящий «жаворонок». Ранним утром она выходит из дома на работу и Найда уже тут как тут – встречает бабушку, радостно виляя хвостиком.

Нелли Раннева, жительница дома №82 на улице Зелёной: «Она меня встречает на крыльце в четыре часа. Как я выхожу, так она меня встречает. Не было такого чтобы её не было. Дальше мы идём с ней в гараж, работаем, а потом она провожает меня до дома. Можете вот эту часть пути даже пройти со мной: она пойдёт, провожает меня до дома и возвращается».

Конечно, любого прохожего может растрогать такая привязанность собаки.

Нэлли Николаевна пыталась забрать животное домой, но Найда лишь один раз пересекла порог, попила молока и больше в квартиру ни в какую возвращаться не захотела. Такой уж характер. Так и живёт на улице.

Во многих мурманских дворах есть бездомные собаки, о которых заботятся неравнодушные жители, но эта история показалась журналистам «Арктик-ТВ» немного трогательнее всех остальных.