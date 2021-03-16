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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.03.21 19:30

В Мурманске на улице Орликовой полным ходом идёт строительство нового детского сада

Казалось бы, отличная новость для жителей микрорайона, но мурманчане остаются недовольны беспокойным соседством. Проблемы северян выслушали главы города. 

А было, как утверждают жители домов 44 и 45 по улице Орликовой, почти 5 с половиной метров. Ширину дорожного полотна буквально «съела» находящаяся неподалеку стройка детского сада. Из-за этого встречный разъезд машин стал значительно затруднён, что приносит массу проблем как автовладельцам, так и пешеходам.  

Михаил Колманов, житель дома №44 на улице Орликовой: «Был перенесён забор, он нам фактически создал условия, при которых повысилась вероятность аварийной ситуации. Две аварии у нас уже произошли из-за этого забора. Нам заузили дорогу так, что фактически машинам не разъехаться».

Забор, о котором говорит Михаил Колманов, временный, а значит, после окончания стройки его должны убрать, вернув прежнюю ширину дороги. Несмотря на это, жители близлежащих домов всё равно обеспокоены, ведь для них этот автоподъезд – единственный способ попасть к дому на машине. Успокоить северян попытались главы города.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Мы посмотрели сейчас документацию. Дорога как была, так и останется. Просто вместо пустыря здесь появится подпорная стенка с ограждением».

Помимо суженной дороги мурманчан беспокоят и другие проблемы, связанные со стройкой. Мусорные контейнеры оказались под окнами, не внушает доверие и расположение трансформаторной будки, грозившей скатиться по неустойчивому грунту. Но больше всего жителей волнует непрекращающийся шум, раздающийся с площадки. Такое беспокойное соседство северянам совсем не по душе. 

Сергей Дмитриев, житель дома по Орликовой, 44: «У нас с часу до трёх не соблюдается закон о тишине. Это ж закон, он должен исполняться. Но они в праздники, выходные работают, долбят, шумят, пилят. А люди отдыхают».

Но, как говорится, соседей не выбирают. Тем более, что мурманчане получат современный детский сад на 80 мест, куда смогут водить своих детей и внуков. Конечно, это не значит, что стройка должна причинять неудобства людям, поэтому обсудить свои проблемы и попытаться их решить жители смогут на личной встрече с главой города.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Те вопросы, которые задают граждане, они очень правильные».  

Как бы то ни было, детский сад в этом районе очень нужен. Из-за сложного рельефа по улице Орликовой сложно передвигаться даже привыкшему человеку, что уж говорить о семьях с маленькими детьми и колясками. Строительство нового дошкольного учреждения должно решить эту проблему.

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