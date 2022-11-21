В Мурманске на улице Орликовой завершено строительство детского сада на 80 мест

Проект реализован в рамках национального проекта «Демография».

Напомним, работы начались в августе 2020 года. За это время подрядчик построил двухэтажное здание площадью более 2 тысяч кв. метров, выполнил работы по облицовке фасада, устройству кровли и внутренней отделке.

Стоимость объекта 227 млн рублей.

За последние три года в рамках нацпроекта «Демография» построены 6 детских садов в Мурманске, Североморске, Полярном, Печенге и Мурмашах.

Завершается строительство детского сада на 75 мест в Алакуртти.