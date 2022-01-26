В Мурманске на улице Павлова во время демонтажа здания на проезжую часть обвалился фрагмент стены

Сообщений о пострадавших в экстренные ведомства не поступало, однако, строительный мусор заблокировал проезд автомобилям, была доступна только одна полоса, что создало проблемы для автотранспорта.

По словам очевидцев, рабочие довольно быстро справились с последствиями обрушения, однако, ЧП всё равно заинтересовало прокуратуру. Ведомство проверит исполнение требований градостроительного законодательства при производстве работ.

По результатам будут приняты меры реагирования.