В Мурманске на улице Щербакова до холодов доделают ремонт дороги

В Мурманске участок дороги на улице Щербакова почти отремонтирован, а это значит, что укладку асфальта не будут производить при пониженных температурах и покрытие прослужит дольше. Теперь дело за малым -специалисты установят ограждения и озеленят прилежащую территорию.

Улица Щербакова – оживленное место Первомайского округа. Здесь много небольших магазинчиков, рынок, банк и другие социально значимые учреждения, поэтому и движение всегда интенсивное. В этом году участок автодороги на улице отремонтировали в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы» и нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Но говорить о том, что объект завершён полностью, пока рано.

Оксана Астахова, заместитель губернатора Мурманской области: «Есть ряд нюансов, которые нужно завершить: это ограждение, это примыкание, съезды нужно доработать. Но то, что степень его готовности высока, это точно. Это один из объектов, у которого на сегодняшний день степень готовности больше 90 процентов и все это вскоре будет завершено и, самое главное, мы успели это сделать до тех климатических режимов, которые позволяют эти работы сделать качественно. Это задача, которая перед нами стояла».

Пешеходы могут обратить внимание на то, что в некоторых местах отсутствует асфальтовое покрытие на тротуарах или бордюрный камень расположен так высоко, что без должной растяжки и физической подготовки с него затруднительно спуститься. По словам главы администрации города Мурманска, это связано с тем, что между городской властью и хозяйствующими субъектами отсутствует диалог.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Когда говорим об участке возле полиции, мы должны были в прошлом году попросить УВД запланировать ремонт этого подъезда в 2020 году, но мы не попросили. И это плохо. На 2021 год я требую, чтобы УДХ и комитет по развитию городского хозяйства чётко видел, где кончается та территория, где мы заканчиваем контрактовать, чтобы въезды и выезды тоже планировались и УК планировали тоже ремонт к административным зданиям».

Жители округа также обратились с просьбой заменить остановку на улице Щербакова. Металлическая конструкция, по мнению северян, не предназначена для использования в наших широтах. Решетчатые стены вряд ли смогут защитить от непогоды.

Наталья Телибаева, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Мы сегодня посмотрели с главой и пришли к выводу, что остановку нужно менять. Есть возможность её поменять, пересмотрим немного планы, думаю, что в конце сентября остановка будет сделана».

Сейчас ремонтные работы идут по графику, после установки пешеходных ограждений специалисты подрядной организации приведут в порядок газон.