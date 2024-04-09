В Мурманске на улице Старостина разгораются нешуточные страсти из-за женщин, которым необходимо только исправление

Скандалы и угрозы, возмущение и негодование сейчас исходят от жильцов этой улицы. И всё потому, что там планируют открыть участок исправительного центра (ИЦ) для оступившихся северянок.

Открытие участков исправительных центров - дело не новое. Редакция «Арктик-ТВ» рассказывала ранее об этом в эфире: кто там содержится и на каких условиях. Однако, есть люди, которые до сих пор не до конца понимают, что же такое исправцентр, что естественно у них вызывает тревогу.

Ксения Фатеева, жительница микрорайона: «Мне страшно, что будет здесь происходить. Здесь будут сидеть люди осужденные и без права конвоирования. Они будут свободно передвигаться по территории».

Ольга Блинова, жительница микрорайона: «Такая мера наказания не будет ограничивать людей. И я считаю, что это на путь истинный вряд ли их поставит. Это, во-первых, исправительное учреждение, а здесь находятся рядом дети. И учитывая контингент народа, который будет пытаться исправляться, мы находимся под очень большим ударом».

Элина Рябчич, жительница микрорайона: «Мы категорически всем домом против строительства и открытия. Я вчера встречалась с сотнями людей, все категорически против. Мы сейчас собираем подписи, пишем во все инстанции - до Президента России. И будем действовать дальше. Это беспредел - в 100 метрах от школы селить уголовников!».

Такие эмоции у жильцов вызывает скорое открытие участка исправцентра для женщин на улице Старостина. Но такая бурная реакция не у всех. Некоторые признаются, что просто переживают за тишину и покой в их спальном районе.

Валентина Васина, жительница микрорайона: «В целом, ситуация не кажется опасной. Просто не очень приятный момент, когда в спальном районе, где есть садик, школа и никакой движухи не происходит, будет находиться подобное учреждение».

Ксения Козырева, жительница микрорайона: «Не то, что хочется их осуждать за какие-то их действия в прошлом, возможно, там всё не так страшно. Но мы же не можем залезть им в голову и быть уверенными в собственной безопасности и безопасности детей».

Но мы никогда не знаем, что в головах у прохожих на улице, в магазине или у наших соседей. Однако, они не вызывают чувств тревоги, потому что мы просто не знаем, был ли этот человек когда-либо осуждён или о том, какой жизненный опыт стоит за его плечами.

Отметим, ранее на месте будущего ИЦ располагался хостел для мигрантов, работавших на стройках. Это соседство не смущало жильцов, а женщины, которые будут содержаться здесь под круглосуточной охраной и видеонаблюдением, кажутся им опасными.

Инна Ставнийчук, заместитель начальника УФСИН России по Мурманской области: «Им кажется, что любой человек, преступивший закон, заранее убийца, насильник, грабитель. Вместе с тем, этот участок создан для женщин. Мы посмотрели статистику за прошлый год и за этот. Как правило, женщины, которые отбывают наказание в виде принудительных работ – 157 статья «алименты». Женщины, которые употребляют алкоголь, работать самостоятельно фактически не могут. Это мы знаем по линии УИС. Находясь в исправительном центре, у них нет другой альтернативы, они выходят на работу, гасят своё наказание и выплачивают алименты».

Юрий Мананков, председатель Общественного совета при УФСИН России по Мурманской области: «Помещение в ИЦ – наказание, не связанное с лишением свободы. Человека свободы не лишают. И ещё раз повторюсь, суд убеждается в том, что человек социально не опасен, не представляет опасности для себя и окружающих. Но чтобы он исполнял решение суда, над ним должен быть надзор, который сотрудники УФСИН и будут осуществлять. Мало того, люди переживают, что у них криминогенная обстановка ухудшиться в соседних дворах, но если вспомнить, что будет круглосуточная система видеонаблюдения, все будет обвешено камерами, то эти дворы станут более безопасными».

Чтобы успокоить волнения мурманчан была организована встреча с представителями регионального УФСИН, руководителем проекта и общественниками. Беседа была долгой и эмоциональной.

Алексей Круглин, руководитель проекта: «Успокоить людей в той ситуации, в которой происходило, невозможно. Организация встречи не предполагала успокоение, она, по сути, свелась к тому, чтобы покидать камнями в отношении тех людей, которые хотят здесь что-то сделать. Доводы, конечно, толпа никогда не слышит, но я удивился, когда мы пошли в помещение уже с представителями общественности - порядка 15 человек. Здесь уже стали звучать разумные доводы. И некоторые даже согласились с тем, что это можно делать».

Да, жильцам разрешили посетить участок исправцентра, чтобы они убедились в условиях наивысшей безопасности, которая здесь организована. Почти полсотни видеокамер, от которых не скроется никто и строгое соблюдение распорядка для каждого осужденного.

Юлия Холина, мурманчанка: «Я подуспокоилась, мне стало в целом гораздо спокойней от того, что за ними будут постоянно наблюдать, здесь постоянно будут находиться сотрудники. Я не вижу в этом ничего плохого, потому что неизвестно в целом, кто живёт со мной на одной лестничной площадке, что там твориться периодически, какие крики. Поэтому, когда люди здесь будут под охраной, они будут улучшать район. У меня нет сомнений, что это страшно или плохо, я считаю, когда такие центры есть, люди могут исправиться и принести пользу обществу».

Кто же будет здесь проживать? Вот, пример, мурманчанка, осужденная по статье 160 за «растрату». Сейчас она содержится в участке на улице Транспортной, но скоро надеется переехать ближе к своему дому.

Осужденная: «Сюда хотела бы переехать, здесь условия гораздо комфортнее. И я проживаю здесь недалеко, меня это очень устраивает. Центр неплохой, даже хороший, хорошие условия пребывания. И осужденные не все по одной статье идут, как принято сейчас говорить, есть и адекватные люди. И я так понимаю, что в этом центре будут именно адекватные люди».

Ещё раз напомним, что в исправцентрах содержатся люди, которых суд признал не опасными для общества, которые совершили не тяжкие преступления. И в учреждении на улице Старостина планируют размещать только женщин. Представители исправцентра уверены, что такое соседство будет спокойным для жителей микрорайона.