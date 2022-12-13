День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.12.22 19:30
В Мурманске на улице Свердлова тушили пожар в жилом доме и спасали людей
Неспокойный вечер выдался у жителей дома 2\3 по улице Свердлова в Мурманске накануне. В одной из квартир второго этажа вспыхнул пожар.
На место ЧП оперативно приехали экстренные службы. К этому моменту огонь распространился по помещению, языки пламени вырывались наружу из оконного проема.
По сообщению регионального МЧС, в результате происшествия в комнате сгорели вещи на площади 15 кв. метров, пол на площади 3 кв. метров. Закопчены потолок и стены. Из квартиры и соседних с ней помещений спасатели эвакуировали 6 человек.
Детали происшествия уточняются.
Комментарии
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Твой брат с запада
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Я обычный финн средних лет и люблю русских. У меня есть друзья русского происхождения и некоторые из моих родственников наполовину русские.
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Алексей Казанов
08.12.22 09:40
Эта новость прямо «луч света в тёмном царстве», спасибо.
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