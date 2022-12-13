В Мурманске на улице Свердлова тушили пожар в жилом доме и спасали людей

Неспокойный вечер выдался у жителей дома 2\3 по улице Свердлова в Мурманске накануне. В одной из квартир второго этажа вспыхнул пожар.

На место ЧП оперативно приехали экстренные службы. К этому моменту огонь распространился по помещению, языки пламени вырывались наружу из оконного проема.

По сообщению регионального МЧС, в результате происшествия в комнате сгорели вещи на площади 15 кв. метров, пол на площади 3 кв. метров. Закопчены потолок и стены. Из квартиры и соседних с ней помещений спасатели эвакуировали 6 человек.

Детали происшествия уточняются.