В Мурманске на улице Траловой установили наружное освещение

Новые светильники, а всего их 16, смонтировали на участке дороги от общежития МГТУ и до ближайшей остановки общественного транспорта.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Студентки, студенческий совет, в том числе, которые проживают на Траловой улице в доме № 2, обратились к губернатору Мурманской области Андрею Чибису с просьбой организовать уличное освещение на этом объекте. Глава региона дал соответствующее поручение администрации города Мурманска решить эту проблему».

Все опоры освещения подключены к городской системе «Каскад». Фонари работают от единого пульта управления, включаются и выключаются согласно графику, который основан на таблицах освещенности, подготовленных Гидрометцентром.

Глава администрации города Мурманска Евгений Никора отметил, что работы по благоустройству улицы Траловой продолжатся, в следующем году здесь будет отремонтирован проезд.