В Мурманске на улице Воровского открылась ярмарка «На севере – учиться!»

На севере – учиться! В центре города открыли школьную ярмарку. Здесь можно приобрести канцелярские принадлежности, подарки учителям или просто подкрепиться чем-то вкусненьким в преддверии учебных дней.

На севере – учиться! В центре города открыли школьную ярмарку. Здесь можно приобрести канцелярские принадлежности, подарки учителям или просто подкрепиться чем-то вкусненьким в преддверии учебных дней.

По словам сотрудников ярмарки, несмотря на то что первое сентября уже на пороге, далеко не все родители подготовили детей к школе. Многие всё ещё продолжают ходить по магазинам и закупать необходимые ля учебы вещи.

Анжелика Яковлева, продавец на ярмарке: «Энтузиазм есть у родителей, потому что народ такой - обычно всё до последнего момента тянут. Щас стараются закупиться к школе, а у нас такие оригинальные ручки, блокнотики, ежедневники. Для школы, для детишек очень хорошие. Для учителей, если кто хочет подарочек сделать, например, цветочки, карандашики - типа букет к первому сентября, можно северные сладости подарить».

Рюкзаки, пеналы, тетради и цветные карандаши – школа - это целый мир. Особым спросом у детей пользуются ручки. Оно и понятно, ведь какие только письменные принадлежности не встретишь на прилавках магазинов?! И с машинками, и с цветочками, и с перьями, и даже с подсветкой. На любой вкус и цвет. Выбора много и каждый найдёт себе что-то по душе.

Павел Потрымба: «Покупаю учителям подарки, а ручки, тетради себе».

Ярослав Комисарчик: «Ищу ручки, карандаши, ластики. Остальное всё у меня дома уже лежит».

Помимо школьных принадлежностей и сладких угощений, на ярмарке можно весело провести последние дни августа – специально для детей поставили интересные активности: качели, лабиринт, различные фотозоны. Скучать точно не придётся!

Ярмарка продолжит свою работу до 3 сентября.