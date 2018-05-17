В Мурманске на всех объектах культурного наследия, включенных в программу капитального ремонта 2018 года, планируют возобновить ремонтные работы

Комитет по культуре и искусству Мурманской области выдал подрядным организациям разрешения на производство работ. Но чтобы начать реконструкцию фасадов, потребовалось освободить здания от рекламных вывесок и других мешающих строителям конструкций. Специалисты выдали без малого 270 предписания на демонтаж таких элементов.

По словам представителей власти, большинство предпринимателей, занимающих первые этажи исторических зданий, исполнили требования добровольно и заблаговременно сняли все вывески. Ну а тем, кто это ещё не сделал, необходимо поспешить. Напомним, работы по реконструкции фасадов объектов культурного наследия начали ещё в прошлом году, но сделали это довольно поздно, поэтому большинство запланированных работ было принято решение перенести на весну 2018 года. Тем самым провести ремонты в два этапа.

По региональной программе восстановят фасады 25 домов. Судя по тому, как продвигается процесс, рабочие только недавно приступили к возведению строительных лесов, а вот когда начнётся грунтовка и покраска зависит от погодных условий.