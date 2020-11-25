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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.11.20 19:30

В Мурманске начал свою работу IV Международный форум «Креативные индустрии Арктического региона»

Он продлится 4 дня. За это время специалисты из разных уголков России обсудят стратегии развития творческого сектора региона и обменяются опытом.

Гуляя по парку на берегу Семёновского озера, можно набрести на необычные сверкающие скульптуры. Они привлекают внимание своим мягким сиянием и поднимают настроение. Инсталляции стали итогом практической работы студентов МАГУ на первом международном форуме «Креативные индустрии Арктического региона». С тех пор новые проекты молодых дизайнеров распространяются по всей Мурманской области.

Боремир Бахарев, участник международного форума «Креативные индустрии арктического региона»: «Ребята делают проекты, делается какая-то презентация, возникает претендент, обсуждение и развитие территории».

Ирина Шадрина, врио ректора МАГУ: «Набережную Колы, наверное, видели. В общем-то, проект был немножечко изменён, но проект был инициирован нашими студентами после третьего форума».

Помогают студентам в реализации своих идей опытные наставники. Мастера креативных индустрий: дизайнеры и ремесленники, кинематографисты, рекламщики и писатели из разных регионов и стран, которые  устраивают с участниками форума настоящий «мозговой штурм» в ходе различных мероприятий. А чтобы делиться опытом было ещё удобнее, 7 крупнейших  архитектурных университетов России решили объединить свои усилия, направленные на развитие российской Арктики, и приняли участие в консорциуме.

Татьяна Ашутова, руководитель стратегического проекта «Креативный город – территория развития» МАГУ: «Каждый вуз будет вносить свой вклад в создание консорциума. Мы будем работать над исследовательской тематикой – основная наша задача, но в том числе и формировать новые образовательные программы для студентов. И главная задача – это, конечно, обмен нашими практиками среди этих крупных и очень мощных вузов».

Создание комфортной среды городов Заполярья, развитие архитектуры и ландшафтный дизайн территорий – всё это невозможно без правильного и плодотворного диалога. Порой молодым специалистам не хватает поддержки, чтобы осуществить свои идеи. Правительство Мурманской области готово её оказать.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Новые возможности для развития бизнеса – это, в том числе и новые арктические льготы для проектов стоимостью от 1 миллиона рублей,  это как раз те проекты, где малый бизнес или молодёжь, люди, которые хотят себя реализовать, смогут воспользоваться этой поддержкой».

Благодаря форуму в регионе формируется база экспертов в области креативных индустрий, в которую входят талантливые студенты Мурманского арктического государственного университета. 

Комментарии

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