В Мурманске начал свою работу региональный экспертный клуб

Он объединил специалистов для диалога о жизни и развитии Заполярья. На этот раз центральной темой встречи стали вопросы демографии.

Одним из приглашенных экспертов стал Георгий Яровиков. Мужчина 11 лет жил и работал учителем в Москве. Он родом из Мурманска. Признаётся, что желание вернуться в родной город стало отправной точкой для новой страницы его жизни.

Георгий Яровиков, учитель информатики Губернаторского лицея г. Мурманска: «Тянуло обратно, очень скучал по друзьям, родным и близким. Стабильно два раза в год я возвращался сюда, мы думали, переезжать, не переезжать, и тут попалась программа «Курс на Север», её нам посоветовали. Я подал заявку, всё прошло удачно, на следующий день мне уже перезвонили».

Своей историей о любви к северу поделилась и депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко. В далеком 1983 году она приехала в Мурманск после окончания медицинского института по распределению.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы РФ: «Я считаю, что мне повезло. Я обожаю север. Как в той песне – «Как уеду — так тянет к родному порогу», потому что где бы ты ни был, особенно зимой, я возвращаюсь сюда. Здесь прекрасные люди, здесь есть все условия, тем более, сейчас».

Участниками встречи стали специалисты из разных сфер деятельности: политики, медицины, религии, образования. Каждый из них высказал своё мнение о нынешнем состоянии демографии в регионе.

Евгений Тарбаев, главный врач Мурманского областного клинического многопрофильного центра, депутат Мурманской областной Думы: «К сожалению, сейчас многие работодатели не хотят брать молодых девушек, потому что она уйдёт в декрет. Либо вообще заявляют: «Как ты меня могла обмануть, прийти к нам на работу беременная!». Вот от этого нужно отходить».

Деятельность экспертного клуба – это возможность обсудить актуальные вопросы и услышать мнение представителей различных сфер.