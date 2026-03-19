В Мурманске начала работу Х межрегиональная конференция органов Госстройнадзора субъектов Российской Федерации

В столицу Заполярья прибыли руководители органов Госстройнадзора из 50 регионов, остальные присоединились к работе конференции по видеосвязи. Главная цель - обмен опытом, обобщение практик, подготовка предложения по совершенствованию законодательства.

Ольга Вовк, заместитель губернатора Мурманской области: «Очень приятно, что мы собрались в Мурманске, у нас есть своя экспертиза, но нам интересно послушать опыт гостей».

Мурманская область - уникальный регион со сложными климатическими условиями, здесь расположены крупные промышленные объекты федерального значения. Всё это накладывает особые требования на строительную отрасль.

Николай Белов, заместитель председателя Совета Российской коллегии органов регионального государственного надзора субъектов РФ: «Сегодня стройнадзор – это не надзор ради надзора, а это драйвер отрасли».

Межрегиональную конференцию столица Заполярья принимает впервые. Мероприятие совпало со знаменательной детой – 80-летием со дня образования органов Государственного строительного надзора в Мурманской области.