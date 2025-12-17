В Мурманске началась новогодняя кампания, или С театром кукол на Новый год - в Африку

Все культурные учреждения областного центра готовятся поздравлять юных северян с наступающим праздником яркими представлениями, а Мурманский областной театр кукол подготовил два необычных спектакля.

Бывало ли у вас такое, что на носу Новый год, а вы лежите в тени пальм, спрятавшись от палящего солнца, а вокруг бегемоты, кашалоты и другие африканские животные? У артистов областного театра кукол теперь именно так. Ведь они вместо новогодней сказки покажут северянам африканские приключения «Любопытный слонёнок».

Александр Сапожников, актёр Мурманского областного театра кукол: «У нас группа авантюристов, путешественников, натуралистов, исследователей Африки. Мы приезжаем в Африку, чтобы узнать, как там поживают животные, как они выглядят, чтобы воочию посмотреть на всех этих прекрасных существ».

Зрители вместе с группой туристов узнают, как и чем живут в этой жаркой стране, будут сопереживать слонёнку, и конечно же отметят африканский Новый год.

Александр Сапожников, актёр Мурманского областного театра кукол: «Мы как раз будем праздновать Новый год в Африке, немножко с африканскими, скажем так, мотивами. А так будет тот же самый традиционный Дед Мороз, Снегурочка, все выйдут, будет ёлка красивая, всё будет как положено».

Спектакль «Любопытный слонёнок» покажут для подростков, а для детей помладше другой сюрприз. Спектакль называется «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!», он поставлен по мотивам известной сказке о волке и лисице, где плутовка учит серого ловить рыбу с помощью хвоста.

Пётр Васильев, главный режиссёр спектаклей «Любопытный слонёнок» и «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!»: «Вторая сказка на основе двух русских народных сказок: известная сказка о волке и лисе и малоизвестная русская народная сказка о том, как звери хвосты получали. Это некий театральный пролог такой, чтобы вы представили, что хвост – это не просто некий аксессуар, а хвост предполагает некий характер. Так звери получали свои характеры, потому лиса и стала хитрой».

В постановке бабушка с дедушкой рассказывают внукам о том, как голодная лиса стащила у деда рыбу, а волку сказала, что сама наловила. Основу этой сказки знают все, а пролог артисты стараются сохранить в секрете до самого конца.

Татьяна Смирнова, актриса Мурманского областного театра кукол: «Всегда в каждой сказке есть маленькая загадка и маленькая тайна, особенно в театре кукол. Поэтому надо приходить и смотреть, тогда точно будете знать, что же случилось».

Все эти сказки не только о добре и зле, а о любопытстве, о преодолении различных препятствий, о дружбе и о том, насколько важно родителям ходить на спектакли вместе с детьми. Ведь есть интересные сюжетные повороты и для взрослых в том числе.

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «Кстати, 8 и 9 января в честь Рождества мы будем показывать любимый спектакль наших мурманчан «Ночь перед Рождеством». Это спектакль о взрослых, для всей семьи, приходите!».

Такими сказками театр кукол в эти праздничные дни будет поздравлять юных зрителей с Новым годом.