Девять мастеров из Мурманской области стали победителями Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» в различных номинацияхМурманская область вошла в топ-5 регионов СЗФО по спросу на рабочий персонал
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.12.25 19:30

В Мурманске началась новогодняя кампания, или С театром кукол на Новый год - в Африку

Все культурные учреждения областного центра готовятся поздравлять юных северян с наступающим праздником яркими представлениями, а Мурманский областной театр кукол подготовил два необычных спектакля.

Бывало ли у вас такое, что на носу Новый год, а вы лежите в тени пальм, спрятавшись от палящего солнца, а вокруг бегемоты, кашалоты и другие африканские животные? У артистов областного театра кукол теперь именно так. Ведь они вместо новогодней сказки покажут северянам африканские приключения «Любопытный слонёнок».

Александр Сапожников, актёр Мурманского областного театра кукол: «У нас группа авантюристов, путешественников, натуралистов, исследователей Африки. Мы приезжаем в Африку, чтобы узнать, как там поживают животные, как они выглядят, чтобы воочию посмотреть на всех этих прекрасных существ».

Зрители вместе с группой туристов узнают, как и чем живут в этой жаркой стране, будут сопереживать слонёнку, и конечно же отметят африканский Новый год.

Александр Сапожников, актёр Мурманского областного театра кукол: «Мы как раз будем праздновать Новый год в Африке, немножко с африканскими, скажем так, мотивами. А так будет тот же самый традиционный Дед Мороз, Снегурочка, все выйдут, будет ёлка красивая, всё будет как положено».

Спектакль «Любопытный слонёнок» покажут для подростков, а для детей помладше другой сюрприз. Спектакль называется «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!», он поставлен по мотивам известной сказке о волке и лисице, где плутовка учит серого ловить рыбу с помощью хвоста.

Пётр Васильев, главный режиссёр спектаклей «Любопытный слонёнок» и «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!»: «Вторая сказка на основе двух русских народных сказок: известная сказка о волке и лисе и малоизвестная русская народная сказка о том, как звери хвосты получали. Это некий театральный пролог такой, чтобы вы представили, что хвост – это не просто некий аксессуар, а хвост предполагает некий характер. Так звери получали свои характеры, потому лиса и стала хитрой».

В постановке бабушка с дедушкой рассказывают внукам о том, как голодная лиса стащила у деда рыбу, а волку сказала, что сама наловила. Основу этой сказки знают все, а пролог артисты стараются сохранить в секрете до самого конца.

Татьяна Смирнова, актриса Мурманского областного театра кукол: «Всегда в каждой сказке есть маленькая загадка и маленькая тайна, особенно в театре кукол. Поэтому надо приходить и смотреть, тогда точно будете знать, что же случилось».

Все эти сказки не только о добре и зле, а о любопытстве, о преодолении различных препятствий, о дружбе и о том, насколько важно родителям ходить на спектакли вместе с детьми. Ведь есть интересные сюжетные повороты и для взрослых в том числе.

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «Кстати, 8 и 9 января в честь Рождества мы будем показывать любимый спектакль наших мурманчан «Ночь перед Рождеством». Это спектакль о взрослых, для всей семьи, приходите!».

Такими сказками театр кукол в эти праздничные дни будет поздравлять юных зрителей с Новым годом.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Российская Арктика: эпоха обсуждений завершена. Начинается эпоха прорыва
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире22:55Городские хроники (6+)23:25«Зверские заблуждения». Познавательная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Топ вакансий для квалифицированных рабочих-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 95 копеек, евро прибавил 34 копейки-PRO Энергетику (18+)Правительство России выделит дополнительно 550 млн рублей на закупку топочного мазута для Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Североморские теплосети готовятся к масштабной замене сетей в 2026 году-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)«Единая Россия» принимает федеральные законы, направленные на поддержку участников СВО и их семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»