В Мурманске началась вакцинация против сезонного гриппа

На сегодняшний день в городе работает 75 пунктов вакцинации. Более того, в учебных учреждениях школах, детских садах и колледжах действуют выездные пункты, где можно пройти плановую вакцинацию. Одну из них посетила съёмочная группа «Арктик-ТВ».

В прогимназии №40 уже второй день работает выездной пункт вакцинации, где школьникам делают прививки от гриппа. За первый день здесь вакцинировали более сотни учащихся.

Ирина Лопанова, старшая медицинская сестра отделения организации помощи несовершеннолетним в образовательных организациях: «Вакцину мы получили сейчас «Ультрикс Квадри». Это не живая вакцина, которая показала себя очень хорошо. В школе дети вакцинируются с 6 до 18 лет».

4-классники, которым делали прививки сегодня, прежде должны были пройти осмотр в кабинете у врача.

Кто-то прививается каждый год, кто-то впервые. Но по словам медицинских работников, маленькие пациенты держались очень храбро.

По данным Всемирной организации здравоохранения, последствиям вирусов наиболее подвержены люди с хроническими заболеваниями и старше 65 лет, маленькие дети и беременные женщины. Даже у здоровых людей грипп может повлечь легочные осложнения — пневмонию или бронхит, сердечно-сосудистые проблемы и сбои в работе нервной системы.

Прививочная кампания в это году рассчитана на несколько месяцев. Вакцинироваться от гриппа можно до 1 декабря. Взрослые могут сделать это в поликлинике по месту жительства без предварительной записи.

По словам медиков, вакцинироваться или нет – дело каждого. Но эксперты настоятельно призывают делать прививки, в том числе для создания коллективного иммунитета. Своевременно выполненная вакцинация снижает риск развития заболевания более чем на 90%, а в группе лиц старше 60 лет снижает смертность на 80%.

С начала сезонной прививочной кампании вакцинацию уже прошли порядка 10 тысяч жителей Мурманской области.