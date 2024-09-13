В Мурманске началась вакцинация против сезонного гриппа
В прогимназии №40 уже второй день работает выездной пункт вакцинации, где школьникам делают прививки от гриппа. За первый день здесь вакцинировали более сотни учащихся.
Ирина Лопанова, старшая медицинская сестра отделения организации помощи несовершеннолетним в образовательных организациях: «Вакцину мы получили сейчас «Ультрикс Квадри». Это не живая вакцина, которая показала себя очень хорошо. В школе дети вакцинируются с 6 до 18 лет».
4-классники, которым делали прививки сегодня, прежде должны были пройти осмотр в кабинете у врача.
Кто-то прививается каждый год, кто-то впервые. Но по словам медицинских работников, маленькие пациенты держались очень храбро.
По данным Всемирной организации здравоохранения, последствиям вирусов наиболее подвержены люди с хроническими заболеваниями и старше 65 лет, маленькие дети и беременные женщины. Даже у здоровых людей грипп может повлечь легочные осложнения — пневмонию или бронхит, сердечно-сосудистые проблемы и сбои в работе нервной системы.
Прививочная кампания в это году рассчитана на несколько месяцев. Вакцинироваться от гриппа можно до 1 декабря. Взрослые могут сделать это в поликлинике по месту жительства без предварительной записи.
По словам медиков, вакцинироваться или нет – дело каждого. Но эксперты настоятельно призывают делать прививки, в том числе для создания коллективного иммунитета. Своевременно выполненная вакцинация снижает риск развития заболевания более чем на 90%, а в группе лиц старше 60 лет снижает смертность на 80%.
С начала сезонной прививочной кампании вакцинацию уже прошли порядка 10 тысяч жителей Мурманской области.