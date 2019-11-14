В Мурманске начали сбор средств на памятник воинам Полярной дивизии

Добровольные пожертвования пойдут на изготовление и установку монумента.

С инициативой увековечить подвиг наших земляков выступила городская общественная организация «Мурманск – Город-герой». Инициативу поддержали и другие общественники.

Аллея Полярной дивизии расположена на проспекте Героев-североморцев, именно на ней планируют возвести новый памятник. Без поддержки жителей города проект вряд ли осуществим. Сейчас открыт специальный счёт для перечисления средств.

Недавно в областном центре состоялась презентация модели монумента. Её создал Мурманский скульптор Александр Арсентьев. Мастер работал над монументом с 2016 года, чтобы образы героев получились более достоверными, к процессу привлекли реконструкторов.