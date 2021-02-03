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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.02.21 19:30

В Мурманске начались работы по замене бойлеров в многоквартирных домах

Само устройство и работы по их обновлению – дорогостоящие, поэтому проблемой озаботилось правительство региона, выделив на замены бюджетные деньги.   

Система горячего водоснабжения в доме на улице Книповича в Мурманске давно находится в плачевном состоянии. Трубы уже износились, вода из них капает прямо на пол подвала. И это, по словам подрядчика, которому здесь предстоит заменить сети и бойлер, ещё не самый запущенный случай.

Ильгар Шихалиев, директор подрядной организации: «Благодаря программе, которая идёт у нас под эгидой Фонда капремонта, это оборудование будет заменено на более современное. Надеемся, в начале второго квартала оборудование будет поставлено и собственникам будет дано нормальное водоснабжение».

Пока что в домах идёт обследование оборудования – специалисты проверяют состояние тепловых пунктов, делают необходимые замеры и составляют проектную документацию. Только после этого важного шага работники смогут приступить к монтажу новых бойлеров. А пока этого не произошло, людям приходится либо греть воду на плите и мыться по старинке из ковшика, либо устанавливать бытовые водонагреватели.

Фёдор Денисов, генеральный директор Фонда капитального ремонта в Мурманской области: «В некоторых домах уже несколько лет нет горячей воды, поэтому много, где люди и свои бойлеры поставили в квартирах, но мы на это не смотрим. Необходимо обеспечить общей горячей водой весь дом, поэтому в оперативном режиме пытаемся смонтировать».

Всего будет заменён 31 вышедший из строя бойлер – 30 в многоквартирных домах Мурманска и 1 - в Кандалакше. Все работы проводятся на средства субсидии из регионального бюджета.

 

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