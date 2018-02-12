День за днём с «Арктик-ТВ»12.02.18 19:30
В Мурманске начался фестиваль творчества младших школьников «Радуга талантов»
Это, пожалуй, главное городское событие, в котором учащиеся начальных классов могут продемонстрировать свои достижения в творчестве и науке.
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