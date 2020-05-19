В Мурманске начался сезон дорожных ремонтов

На одних участках работы будут капитальные, на других – заменят небольшие участки дорожного полотна. Например, на улице Загородной этим летом проведут серьёзные работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Дорога на улице Загородной стала первым крупным объектом, который начали ремонтировать в этом году. Работами здесь занимается карельская компания «Магистраль». Завершить обновление объекта должны в конце августа. Помимо новой асфальтобетонной дороги здесь появятся два тротуара, ограждение, лестницы. Будет установлено новое освещение и ливневые канализации.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Стоимость контракта 35 миллионов рублей. Они позволяют все необходимые работы выполнить. Но требуется еженедельный контроль, строгий контроль, потому что мы прекрасно понимаем и имеем конкретные примеры, когда подрядчики работы выполняют некачественно и несвоевременно».

Данный участок дороги имеет сложный рельеф. На склоне разбит газон, растут деревья, которые могут вызвать сложность при ремонте.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «На следующем совещании мы отдельным вопросом обсудим вопрос выбраковки деревьев. Больные деревья, которые нуждаются в замене, удалим, но решим и сколько деревьев мы сможем сохранить для того, чтобы максимально уменьшить снос зелёных насаждений».

Всего в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут отремонтированы дороги на улицах Инженерная, Генералова, Нахимова, Николаева и проезд вдоль 178 квартала.