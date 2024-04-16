В Мурманске начался снос аварийных домов по улице Карла Либкнехта

Первый в списке – дом №22.

Всего в рамках стратегического плана «На Севере – жить» по поручению губернатора в этом году запланирован демонтаж 30 аварийных домов.

Снос затронет здания во всех округах областного центра. В районе улиц Мохнаткина Пахта, Бредова, Загородной и Капустина, 6-й Комсомольской Батареи.

На Жилстрое и улицах Первомайской и Пригородной, Бондарной, в микрорайоне Абрам-Мыс. На Больничном городке и улицах Карла Либкнехта и Профсоюзов.