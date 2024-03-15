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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.03.24 19:30

В Мурманске начался трёхдневный период голосования за Президента России

Одним из первых, опустивших свой бюллетень в урну, стал губернатор региона Андрей Чибис.

В Мурманске стартовал трёхдневный период выборов Президента России. 243 участка для голосования в столице Заполярья открыли ровно в 8 утра, чтобы граждане смогли выбрать подходящее время и выполнить свой гражданский долг.

Максим Брилин, председатель участковой избирательной комиссии №43 г. Мурманска: «Волноваться некогда, участковая избирательная комиссия №43 полностью готова к открытию голосования для избирателей, члены участковой избирательной комиссии также открыты, обучены, все процессуальные действия с 7 часов утра выполнены, комиссия полностью готова к работе».

Большинство членов 43-й участковой избирательной комиссии участие в выборах в качестве специалистов принимают впервые. Здесь же одними из первых поставили галочку в бюллетене губернатор Мурманской области Андрей Чибис с супругой.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Выборы – это праздник. Тем более такие выборы, когда мы выбираем президента нашей страны, будущее нашей страны. Поэтому настроение праздничное, но при этом, конечно же, это очень ответственное мероприятие с точки зрения организации, соблюдения мер безопасности. Мы к этому очень серьёзно готовились».

А одним из первых, проголосовавших граждан на 45-ом участке, стал руководитель проектного офиса развития Арктики Николай Доронин.

Николай Доронин, председатель правления АНО «Экспертный центр – проектный офис развития Арктики»: «Наибольшее внимание, конечно же, будет уделено нашим отечественным выборам, потому что на Западе пытаются сказать, что у нас какие-то неправильные выборы, недемократические. На самом деле, все проходит, во-первых - по всей строгости закона, соблюдается всё законодательство. Во-вторых, общественное наблюдение максимально широко распространено, висят камеры на участках, Штаб общественного наблюдения работает, разные общественные организации, разные общественные наблюдатели получают доступ к информации о том, как проходят выборы. Камеры пишут даже со звуком».

В эти три дня участники голосования могут пройти и викторину, вопросы которой касаются Мурманской области, и получить в качестве подарка автомобиль или сертификат в один из маркетплейсов.

Вероника Илатовская, волонтёр викторины «На Севере – Жить!»: «Это социальный проект. Люди отвечают на вопросы викторины, узнают чуть больше о своей малой родине, интересуются ей».

Избирательная комиссия Мурманской области проводит фотоконкурс «Всей семьей на выборы». Для участия необходимо запечатлеть одну из добрых традиций, когда на участке собирается несколько поколений - членов семьи. Подробные условия можно найти на сайте регионального избиркома 

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